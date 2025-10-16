HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Murió un candidato a diputado en Argentina tras sufrir infarto durante debate en vivo en un streaming

Hernán Damiani, candidato a diputado nacional por la UCR de Misiones, falleció a los 66 años tras sufrir un infarto durante un debate político en vivo. La noticia conmocionó el ámbito político de Argentina.

Hernán Damiani fue un destacado dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) en Misiones, Argentina. Foto: YouTube.
Hernán Damiani fue un destacado dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) en Misiones, Argentina. Foto: YouTube.

Hernán Damiani, candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) de Misiones, Argentina, falleció repentinamente este miércoles 15 a los 66 años, tras sufrir un infarto durante un debate político transmitido en vivo. El incidente ocurrió en el marco del programa Dólar Blue, que se emite por La Casa del Streaming, donde Damiani participaba como uno de los invitados junto a otros políticos.

Después de que Damiani fuera ingresado al hospital Madariaga de Posadas, el personal médico constató su muerte. El político se encontraba en plena campaña de cara a las elecciones legislativas, que tendrán lugar el próximo 26 de octubre y que son de sumo interés para el Gobierno de Javier Milei. Cabe indicar que la noticia causó conmoción en la política de Misiones.

"Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo", comunicó el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, por X.

PUEDES VER: Javier Milei cree que la ayuda de EE.UU. continuará tras elecciones legislativas en Argentina

lr.pe

¿Quién era Hernán Damiani?

Hernán Damiani fue un destacado dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) en Misiones, Argentina. Abogado de formación, comenzó su carrera política en la década de 1980, tras el retorno de la democracia en el país. A lo largo de su trayectoria, ocupó diversos cargos legislativos y partidarios, consolidándose como una figura clave en la reconstrucción y fortalecimiento del radicalismo misionero.

Fue legislador provincial en dos períodos, entre 1991 y 1995, y entre 1997 y 2001. En 2001, asumió una banca en el Congreso Nacional, donde presidió la Comisión de Legislación Penal. Además, integró el Concejo Deliberante de Posadas y participó activamente en la redacción de la Carta Orgánica Municipal, un trabajo por el que fue reconocido en 2024 por su aporte institucional.

En los últimos años, Damiani mantenía una activa participación en la vida partidaria y se desempeñaba como candidato suplente a diputado nacional por la UCR, integrando la lista encabezada por Gustavo González, Guadalupe Kolodziej y Nicolás Godoy para las elecciones legislativas de 2025. Su labor política se centró en la fiscalización, afiliación y logística electoral del partido en la provincia.

"No repliquen esas imágenes por respeto a la familia"

Lucas Doroñuk, conductor del programa Dólar Blue, emitió un comunicado junto a su equipo para expresar su más sentido pésame a la familia de Hernán Damiani y manifestar su dolor por haber sido testigos del trágico momento en que el dirigente radical sufrió una descompensación en pleno debate. A través de su cuenta en X, Doroñuk hizo un llamado al respeto, solicitando que quienes hayan visto la transmisión en vivo "no repliquen esas imágenes por respeto a la familia".

Tras conocerse la muerte de Damiani, YouTube tomó la decisión de retirar el video del programa para evitar que los medios de comunicación lo difundieran. Esta acción fue tomada para proteger la privacidad de la familia del candidato y para evitar la proliferación de un contenido sensible que podría causar más dolor a los involucrados y a los espectadores que presenciaron el triste momento.

