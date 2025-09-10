HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

SIP condena amenazas de Rafael López Aliaga contra Gustavo Gorriti: "Incitan al odio y ponen en riesgo su vida"

La Sociedad Interamericana de Prensa repudió las declaraciones del alcalde de Lima, quien llamó a "cargarse" al periodista Gustavo Gorriti y advirtió que el Estado es responsable de garantizar su protección.

SIP condena amenazas de López Aliaga contra Gustavo Gorriti. Foto: composición LR
SIP condena amenazas de López Aliaga contra Gustavo Gorriti. Foto: composición LR

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las recientes declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, contra el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros. Durante un acto público en la inauguración de una obra, el burgomaestre llamó a "cargárselo de una vez", lo que fue interpretado como una amenaza de muerte.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, señaló que lo dicho por López Aliaga llama al odio. "Las amenazas del alcalde de Lima constituyen una incitación al odio", sostuvo. Asimismo, el organismo advirtió que las expresiones de López Aliaga "ponen en grave riesgo la seguridad personal de Gorriti".

PUEDES VER: Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

lr.pe

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, subrayó la responsabilidad y deber que tiene el Estado frente a estas amenazas. “El Estado es responsable de proteger la vida de Gustavo Gorriti. Si algo le ocurre, el Estado tendrá que responder”, refirió.

Además, la organización recalcó que no es la primera vez que Gorriti recibe este tipo de ataques, ya que desde 2019 el periodista ha sido víctima de amenazas, hostigamientos y campañas de difamación. Debido a esto, en 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares debido al alto riesgo que enfrenta.

Finalmente, la SIP alertó que estos hechos se producen en un contexto de deterioro de la libertad de prensa en el Perú, constatado en su informe de marzo de 2025 y en el Índice Chapultepec, que ubica al país en la categoría de "alta restricción".

PUEDES VER: Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

lr.pe

Rafel López Aliaga ataca a Gustavo Gorriti en conferencia de prensa

En la inauguración de la inconclusa megaobra Vía Expresa Sur, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ofreció una conferencia de prensa en la cual arremetió contra el periodista Gustavo Gorriti y llegó a amenazarlo de muerte.

"Hay que eliminarlo de una vez al caballero", dijo ante la gente cuando daba la propuesta de instaurar tribunales militares en el país. "Un terruco urbano es un objetivo militar, debe enfrentar un tribunal militar; si va a un tribunal fiscal ligado a Gorriti, queda libre de inmediato", señaló.

Pero no solo eso. Momentos después, RLA mencionó a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, presunta implicada en supuestos aportes irregulares de empresas brasileñas como Odebrecht y OAS, y la señaló de haberse ensañado con el Perú. "Es socia de él (Gorriti) y ambos conforman un conjunto de gente corrupta que se ha ensañado con el Perú", dijo.

PUEDES VER: Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

lr.pe

SIP alerta hostilidad del Gobierno hacia la prensa

En su informe de marzo de 2025, la Sociedad Interamericana de Prensa alertó que el Ejecutivo, encabezado por la presidenta Dina Boluarte y sus ministros, ha adoptado un discurso confrontativo y acusaciones infundadas que estigmatizan a los medios y periodistas, con el evidente propósito de desacreditar su labor.

Asimismo, la SIP denunció un clima de hostilidad generalizado en el que se combinan campañas de desinformación y ataques coordinados en redes sociales, la restricción del acceso a eventos oficiales, el sesgo de los medios estatales, presiones del crimen organizado, que incluyen asesinatos sin castigo, como el del periodista Gastón Medina en Ica, y proyectos contra la libertad de prensa.

Notas relacionadas
Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

LEER MÁS
Rafael López Aliaga inaugura tramos de la Vía Expresa Sur, pese a que la obra no está terminada

Rafael López Aliaga inaugura tramos de la Vía Expresa Sur, pese a que la obra no está terminada

LEER MÁS
Ampliación del Metropolitano: una propuesta populista que no solucionaría largas colas ni prolongados tiempos de espera

Ampliación del Metropolitano: una propuesta populista que no solucionaría largas colas ni prolongados tiempos de espera

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

LEER MÁS
Rafael López Aliaga amenaza de muerte a periodista Gustavo Gorriti: "Hay que cargárselo de una vez"

Rafael López Aliaga amenaza de muerte a periodista Gustavo Gorriti: "Hay que cargárselo de una vez"

LEER MÁS
Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

LEER MÁS
Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

LEER MÁS
Juez Chávez Tamariz declara inaplicable la ley de amnistía al prófugo ex jefe político militar de Ayacucho, Fernández Dávila

Juez Chávez Tamariz declara inaplicable la ley de amnistía al prófugo ex jefe político militar de Ayacucho, Fernández Dávila

LEER MÁS
Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Retiro AFP 2025: Fuerza Popular condiciona avance de proyecto de ley a reforma del sistema de pensiones

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota