Piden al Poder Judicial liberar al periodista Edgar Alarcón detenido injustamente en penal de Tarapoto

La Sala Penal de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de San Martín decidirá el próximo lunes 31 de marzo de 2025 si revoca la injusta y desproporcionada condena de prisión efectiva impuesta al periodista Edgar Alarcón Zavaleta por presunta difamación a Tatiana Arévalo Carranza, asesora legal del gobernador regional de San Martín, Walter Grundel Jiménez.

Alarcón Zavaleta permanece en el penal de Tarapoto desde el 9 de enero por decisión del juez Richard Rodríguez Alvan en virtud de un artículo publicado en el portal web “El Poder” de la ciudad de Tarapoto. La nota periodística, publicada en abril de 2024, indica que la presunta agraviada sería la operadora al interior del Gobierno Regional de San Martín de una red de proveedores.

Una condena a una pena menor a cuatro años de prisión suele ser condicional o suspendida, pero el juez Rodríguez decidió que sea efectiva y la Sala de Apelaciones se toma todo el tiempo para resolver. La presunta agraviada con la nota periodística, Tatiana Arévalo es hermana de la fiscal titular de Tarapoto, Verónica Arévalo Carranza y cuñada del presidente de la Corte Superior de San Martín, Edward Sánchez Bravo. Los periodistas de Tarapoto la vinculan sentimentalmente con un importante proveedor del gobierno regional.

Forzar los argumentos para una condena

Edwar Sánchez Bravo, presidente de la Corte Superior de San Martín

El juez Richard Rodríguez condenó al periodista en su calidad de director del portal “El Poder”, pese a que se había desvinculado de este medio periodístico más de un año antes, refiere su abogado Jener Cáriga del estudio Arbizu & Gamarra. Edgar Alarcon fundó el mencionado portal, pero en mayo de 2023 decidió venderlo a Reider Mechan Raymundo. Sin embargo, el juez sigue considerando que es director en base a tres pruebas aportadas por la querellante.

Un video de un programa transmitido en el referido portal en enero de 2021, en el que el periodista aparece como conductor con el logo de “El Poder”. Luego, otro video de septiembre de 2024, en el que en una entrevista al alcalde Mollendo, el periodista aparece al fondo un micrófono del referido medio de comunicación.

Además, que el número de teléfono que aparece consignado en el canal de Facebook del portal, estaba a nombre del periodista. La defensa de Alarcón demostró que al vender el portal, también traspasó el referido número telefónico. A partir de esas “pruebas” el magistrado consideró que existe una relación laboral ininterrumpida en calidad de director, por lo que es el responsable directo del artículo periodístico.

Mientras tanto, para justificar una pena efectiva, el juez argumentó que Alarcón Zavaleta tiene otra sentencia anterior de prisión suspendida por lo que esta segunda condena debía ser efectiva. La primera condena aún no está firme. Tiene un recurso de nulidad pendiente en la Corte Suprema de Justicia.

Audiencia de apelación

La sentencia contra el periodista se notificó el 18 de diciembre de 2024 y se hizo efectiva el 9 de enero de 2025. La defensa del periodista apeló, pero por las vacaciones judiciales, en febrero, su caso pasó a conocimiento de una Sala de Apelaciones. Las vacaciones judiciales terminaron pero el caso siguió en la sala de emergencia. Los abogados de las partes estuvieron de acuerdo, pues un nuevo cambio seguirá demorando la decisión de apelación.

En la audiencia, el abogado Jener Cáriga pidió a la Sala valorar el listado de los trabajadores del portal que presentó el gerente general. En la lista no aparece Alarcón Zavaleta. El juez consideró ese documento, sin mayor evidencia, como falso. Además, tener en cuenta que el 2010 la Corte Suprema de Justicia ya definió que una primera condena suspendida no es argumento para convertir una segunda pena en prisión efectiva, como se ha hecho en el caso Edgar Alarcón.

Edgar Alarcón: “La justicia que tarda no es justicia”

Edgar Alarcón Zavaleta, periodista

12 de marzo: Amigas y amigos:

Llevo más de 60 días encerrado en una cárcel de la ciudad de Tarapoto gracias a una sentencia arbitraria dictada por un Juez que, basado en suposiciones y sin ninguna prueba, me sentenció a un año y cuatro meses de prisión. Amigas y amigos, estar en una cárcel no es como vemos en las películas o telenovelas, mucho menos como lo imaginamos. Estoy convencido de que la cárcel es un lugar que ningún ser humano debe pisar ni un solo segundo de su vida. En la cárcel no solo perdemos la libertad, también perdemos la dignidad, ¿y qué es un ser humano sin dignidad?

El 21 de Febrero inició mi audiencia de apelación. Por la carga procesal se suspendió hasta el 5 de Marzo. Luego, hasta este 17 de Marzo. A los magistrados de la Sala de Apelaciones no les pido pena ni compasión, lo único que les pido es que revisen y analicen la sentencia de primera instancia; y resuelvan con sabiduría.

Dicen que la justicia tarda pero llega. También dicen que cuando la justicia tarda no es justicia.

20 febrero

Amigas y amigos: Este viernes 21 de febrero a las 11 A.M. se realizará la audiencia de apelación de la sentencia que me condenó arbitrariamente a un año y cuatro meses de prisión efectiva, y por el cual me encuentro internado en el penal de Tarapoto, más de 30 días.

Esta sentencia injusta y arbitraria dictada por el Juez de Primera Instancia, será evaluada y analizada por tres Magistrados de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de San Martín. Espero que los Magistrados con mayor experiencia y sabiduría corrijan esta arbitrariedad del Juez de primera instancia. Finalmente, confío en que los Magistrados tomarán una decisión respetando los principios jurídicos de la Constitución como Carta Magna del Estado.

10 de enero

Estoy bien y estaré bien. Lamentablemente el poder de las mafias está ganando por ahora, sin embargo, aún debemos confiar en los buenos profesionales de la PNP, Fiscalía y Poder Judicial. Esta mafia que tiene tomado a varias entidades de San Martín van a caer, de eso no tengan dudas.

Cualquier cosa que le suceda a mi familia y a mí en donde esté, responsabilizo directamente al Gobernador Walter Grundel, a su sobrino Gian Marco Pérez Grundel, a los hermanos Morey y a todos sus compinches. ¡Nos vemos pronto!

A estos que andan con saco y corbata y que se hacen pasar por “autoridades” y “empresarios exitosos” y que se esconden entre las redes sociales, no les tengo miedo, jamás van a intimidarme. Han ganado una o dos batallas, pero ya veremos quien gana la guerra.