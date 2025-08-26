HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Univision gana el premio de Periodismo en Profundidad en la SIP 2025

El proyecto “Campo Tóxico”, liderado por Clemente Álvarez, fue reconocido por denunciar los efectos nocivos de los pesticidas en trabajadores agrícolas de Estados Unidos.

La SIP anuncia a los ganadores de los Premios a la Excelencia Periodística 2025. Foto: SIP
La SIP anuncia a los ganadores de los Premios a la Excelencia Periodística 2025. Foto: SIP

El proyecto “Campo Tóxico” de Univision Noticias Digital ha sido galardonado con el premio Periodismo en Profundidad en los Premios a la Excelencia Periodística 2025 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), un reconocimiento que resalta la labor de investigación sobre los riesgos que enfrentan los trabajadores agrícolas en Estados Unidos.

La investigación, liderada por Clemente Álvarez y su equipo, expone de manera contundente los peligros asociados a la exposición a pesticidas, un problema que no solo afecta a los trabajadores en Estados Unidos, sino que también tiene repercusiones en otros países de la región. Este premio, patrocinado por La República, resalta la importancia de abordar temas críticos que impactan la salud y seguridad de los trabajadores agrícolas.

PUEDES VER Piden al Poder Judicial liberar al periodista Edgar Alarcón detenido injustamente en penal de Tarapoto

lr.pe

Reconocimiento a la investigación

El reportaje fue premiado “por denunciar y explicar didácticamente, mediante datos, testimonios, gráficos y, sobre todo, imágenes visuales, los efectos nocivos de la exposición a pesticidas para los trabajadores agrícolas de Estados Unidos, conclusiones que pueden aplicarse a otros países”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) entregó premios en 12 categorías, además de otorgar 24 menciones honoríficas que destacan trabajos periodísticos de América y España en diversas áreas, incluyendo migración, medio ambiente, crónica, entrevista, fotografía, caricatura, opinión, periodismo universitario, entre otros.

PUEDES VER La SIP alerta hostilidad del Ejecutivo hacia la prensa y aumento de la criminalización del periodismo

lr.pe

Otros ganadores de la edición 2025

Entre los galardonados se encuentran reportajes que abordan el tráfico de personas en el Caribe, ilustraciones críticas del discurso político en Estados Unidos, coberturas sobre conflictos sociales en Panamá, entrevistas a líderes como Pepe Mujica, investigaciones sobre corrupción en Nicaragua y narrativas ambientales sobre la resiliencia de comunidades indígenas en Canadá. También se reconocieron proyectos de periodismo universitario en Chile y Colombia, así como trabajos de medios digitales que incorporan recursos multimedia y periodismo de datos para profundizar en la información.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Premios de la SIP, María Lorente, directora regional para América Latina de la Agencia France-Presse, destacó que los trabajos galardonados “reflejan la enorme calidad y la valentía de muchos periodistas, en un contexto marcado por el avance del autoritarismo, la polarización y las narrativas desinformantes”.

Los premios consisten en un reconocimiento y, en la mayoría de los casos, un estipendio de 2.000 dólares. La ceremonia oficial de entrega se llevará a cabo del 16 al 19 de octubre en Punta Cana, República Dominicana, durante la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Notas relacionadas
Piden al Poder Judicial liberar al periodista Edgar Alarcón detenido injustamente en penal de Tarapoto

Piden al Poder Judicial liberar al periodista Edgar Alarcón detenido injustamente en penal de Tarapoto

LEER MÁS
La SIP alerta hostilidad del Ejecutivo hacia la prensa y aumento de la criminalización del periodismo

La SIP alerta hostilidad del Ejecutivo hacia la prensa y aumento de la criminalización del periodismo

LEER MÁS
Carlos Jornet: “En Nicaragua se vivió un proceso muy similar al que está viviendo Perú hoy”

Carlos Jornet: “En Nicaragua se vivió un proceso muy similar al que está viviendo Perú hoy”

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caso Saweto: Poder Judicial dicta 28 años de prisión contra madereros por asesinato de 4 líderes indígenas

Caso Saweto: Poder Judicial dicta 28 años de prisión contra madereros por asesinato de 4 líderes indígenas

LEER MÁS
Hombre es asesinado tras salir de su auto en El Agustino: recibió al menos 30 disparos

Hombre es asesinado tras salir de su auto en El Agustino: recibió al menos 30 disparos

LEER MÁS
Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

LEER MÁS
Joven peruano denuncia que fue retenido ilegalmente y sufrió humillaciones en Francia: "Se burlaban de todo lo que tenía"

Joven peruano denuncia que fue retenido ilegalmente y sufrió humillaciones en Francia: "Se burlaban de todo lo que tenía"

LEER MÁS
Alias el 'Monstruo' bajo amenaza de nuevas bandas criminales en Lima Norte: "Hoy acaba su reinado"

Alias el 'Monstruo' bajo amenaza de nuevas bandas criminales en Lima Norte: "Hoy acaba su reinado"

LEER MÁS
Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Sociedad

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Bar Queirolo del Centro de Lima perdió su nombre tras resolución de Indecopi: ahora se llamará El Emblemático Q, según comunicado

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota