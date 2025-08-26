Univision gana el premio de Periodismo en Profundidad en la SIP 2025

La SIP anuncia a los ganadores de los Premios a la Excelencia Periodística 2025. Foto: SIP

El proyecto “Campo Tóxico” de Univision Noticias Digital ha sido galardonado con el premio Periodismo en Profundidad en los Premios a la Excelencia Periodística 2025 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), un reconocimiento que resalta la labor de investigación sobre los riesgos que enfrentan los trabajadores agrícolas en Estados Unidos.

La investigación, liderada por Clemente Álvarez y su equipo, expone de manera contundente los peligros asociados a la exposición a pesticidas, un problema que no solo afecta a los trabajadores en Estados Unidos, sino que también tiene repercusiones en otros países de la región. Este premio, patrocinado por La República, resalta la importancia de abordar temas críticos que impactan la salud y seguridad de los trabajadores agrícolas.

Reconocimiento a la investigación

El reportaje fue premiado “por denunciar y explicar didácticamente, mediante datos, testimonios, gráficos y, sobre todo, imágenes visuales, los efectos nocivos de la exposición a pesticidas para los trabajadores agrícolas de Estados Unidos, conclusiones que pueden aplicarse a otros países”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) entregó premios en 12 categorías, además de otorgar 24 menciones honoríficas que destacan trabajos periodísticos de América y España en diversas áreas, incluyendo migración, medio ambiente, crónica, entrevista, fotografía, caricatura, opinión, periodismo universitario, entre otros.

Otros ganadores de la edición 2025

Entre los galardonados se encuentran reportajes que abordan el tráfico de personas en el Caribe, ilustraciones críticas del discurso político en Estados Unidos, coberturas sobre conflictos sociales en Panamá, entrevistas a líderes como Pepe Mujica, investigaciones sobre corrupción en Nicaragua y narrativas ambientales sobre la resiliencia de comunidades indígenas en Canadá. También se reconocieron proyectos de periodismo universitario en Chile y Colombia, así como trabajos de medios digitales que incorporan recursos multimedia y periodismo de datos para profundizar en la información.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Premios de la SIP, María Lorente, directora regional para América Latina de la Agencia France-Presse, destacó que los trabajos galardonados “reflejan la enorme calidad y la valentía de muchos periodistas, en un contexto marcado por el avance del autoritarismo, la polarización y las narrativas desinformantes”.

Los premios consisten en un reconocimiento y, en la mayoría de los casos, un estipendio de 2.000 dólares. La ceremonia oficial de entrega se llevará a cabo del 16 al 19 de octubre en Punta Cana, República Dominicana, durante la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa.