Uruguay aprueba la primera ley de eutanasia de América Latina con amplia mayoría en el Senado

Senado de Uruguay aprobó por mayoría la ley de eutanasia. | Psicología y Mente

El Senado de Uruguay aprobó la ley de "muerte digna", también conocida como ley de eutanasia, cuyo objetivo es “regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir” en determinadas circunstancias.

La iniciativa tuvo un total de 20 votos a favor de un total de 31. Cuando se aprobó la ley, algunas personas en las gradas comenzaron a gritar insultos, lo que llevó a las autoridades a solicitar su desalojo.

Uruguay es el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

La reciente legislación aprobada en el Senado convierte a Uruguay en el tercer país de América Latina en permitir la muerte asistida, aunque es el primero en hacerlo mediante una ley. En Colombia, esta práctica fue despenalizada y regulada por la Corte Constitucional, mientras que en Ecuador, la misma corte tomó una decisión similar a favor de su despenalización.

Cabe mencionar que, a mediados de agosto, la Cámara de Diputados ya había aprobado parcialmente el proyecto de ley que habilita la eutanasia. Esta medida contó con el respaldo de legisladores del Frente Amplio, así como de algunos representantes de los partidos blanco y colorado, quienes se dividieron en su voto, además del apoyo del Partido Independiente.

¿Qué significa la "muerte digna" recientemente aprobada en Uruguay?

La ley establece que la muerte digna se define como un "procedimiento realizado por un médico o por su orden para provocar la muerte de la persona que se encuentra en las condiciones previstas y así lo solicita reiteradamente en forma válida y fehaciente".

Las condiciones necesarias para que una persona acceda a este derecho son: ser mayor de edad, estar mentalmente capacitada, y padecer enfermedades crónicas, incurables e irreversibles que deterioren gravemente su calidad de vida, provocándole sufrimientos insoportables.

En tal caso, la persona tiene el derecho a solicitar que, mediante el procedimiento establecido por la ley, "se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad”.

Opiniones divididas por la ley de eutanasia

En la sesión de este miércoles 15 de octubre, estuvo presente como senador Ope Pasquet, exdiputado del Partido Colorado, quien fue uno de los principales impulsores de la ley sobre este tema en la legislatura anterior.

“(La eutanasia) es una ley liberal y humanitaria. A la gente que está padeciendo enfermedades incurables e irreversibles, y que está sufriendo, hay que darle la oportunidad de decidir, que hoy no la tienen, si quieren seguir hasta que suceda la muerte natural o si prefieren anticipar su muerte: eso es la eutanasia”, indicó.

A lo largo de la discusión parlamentaria, la Iglesia Católica de Uruguay y varios colectivos de médicos expresaron su oposición a la ley de eutanasia. En contraste, organizaciones de pacientes con enfermedades terminales y de familiares apoyaron la propuesta, mostrándose a favor de la iniciativa.