Mundo

Donald Trump amenaza a Vladimir Putin con proveer de misiles a Ucrania si no pone fin a invasión

Por su parte, Vladimir Putin advirtió que la entrega de estos misiles a Ucrania generaría una escalada del conflicto y afectaría las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

Donald Trump busca que Rusia ponga fin a su conflicto con Ucrania.
Donald Trump busca que Rusia ponga fin a su conflicto con Ucrania. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que podría amenazar a su homólogo ruso Vladimir Putin con proporcionar misiles de crucero Tomahawk a Ucrania si Moscú no pone fin a su invasión.

Donald Trump ha estado considerando la venta de misiles de largo alcance Tomahawk a los europeos para entregarlos a Ucrania, y su reunión con Vladimir Putin en Alaska no logró avances hacia el fin de la guerra.

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Trump y el presidente de Egipto presidirán cumbre para la paz en Gaza a la que Hamás e Israel no confirman asistencia

'Si esta guerra no termina, voy a enviarles Tomahawks', advierte Trump

"Quizás le hable de eso. Quizás le diga: Escucha, si esta guerra no termina, voy a enviarles Tomahawks", señaló Donald Trump a periodistas cuando le preguntaron si abordaría el tema directamente con el mandatario ruso.

El político republicano reveló que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, había solicitado los Tomahawks durante una llamada telefónica sobre un nuevo envío de armas a Kiev.

"Los Tomahawks constituyen un nuevo paso en la agresión. ¿Quieren que se lancen Tomahawks en su dirección? No lo creo" , añadió Donald Trump

Vladimir Putin ha advertido sobre la entrega de Tomahawks a Ucrania, afirmando que esto constituiría una nueva escalada y afectaría las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

