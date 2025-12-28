El país de América Latina con la mayor cantidad de hispanohablantes en el mundo: superó a España

El español es la segunda lengua más hablada del mundo, con 600 millones de hablantes. | Composición LR

En el mundo, alrededor de 600 millones de personas hablan en español, pues es la segunda lengua con más nativos, solo detrás del chino mandarín. La cosa no cambia en América Latina, donde habita la mayor cantidad de hispanohablantes a comparación de otros continentes, pues solo esta región alberga más de la mitad de la cifra total de nativos.

En ese sentido, un país de la región lidera la lista mundial de lugares donde se encuentra la mayor cantidad de hispanohablantes en el mundo, dejando atrás a países como España y Colombia.

¿Cuál es el país de América Latina con la mayor cantidad de hispanohablantes?

México reúne cerca de una cuarta parte del total de hispanohablantes nativos en el mundo, según un reciente estudio publicado por el Instituto Cervantes, lo que lo coloca en el primer lugar global; es decir, al menos 125 millones. De los millones de personas que hablan el español, más del 80 % reside en territorio americano, de acuerdo con la investigación.

El siguiente país en número es Colombia (52 millones), mientras que España ocupa el tercer puesto con 46 millones. Estados Unidos aparece como caso particular: acumula casi 42 millones de hablantes nativos y podría convertirse en las próximas décadas, a más tardar en 2050, en la segunda nación con más hispanohablantes debido al crecimiento migratorio y el peso social de la comunidad latina.

Presencia internacional del español

El uso del español avanza más allá de los países donde tiene carácter oficial. En Estados Unidos ya es la segunda lengua más utilizada y aparece con mayor frecuencia en campañas políticas, medios de comunicación y espacios públicos. En Europa, alrededor de 1,3 millones de personas lo tienen como idioma materno fuera de España, mientras que Guinea Ecuatorial destaca en África como único estado con el español como lengua principal.

El Instituto Cervantes opera en más de cien ciudades de 54 países y se emplea como herramienta cultural y diplomática. En la música y las series, el español aumenta su presencia. En 2023, una de cada cuatro canciones más escuchadas en plataformas digitales estuvo en este idioma. Y la producción audiovisual hispana se consolida entre las de mayor alcance internacional.