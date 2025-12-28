HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Tren Interoceánico en México se descarrila en Oaxaca: al menos 13 personas muertas y 98 heridos

La Fiscalía General de la República inició una investigación para aclarar las causas del descarrilamiento de un tren en Oaxaca, que ocurrió el 28 de diciembre y dejó 13 muertos y 98 heridos.

México sufrio una tragedia con el descarrilamiento del Tren Interoceanico.
México sufrio una tragedia con el descarrilamiento del Tren Interoceanico. | Composición LR

Este domingo 28 de diciembre de 2025, un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se descarriló en Nizanda, Oaxaca, México, dejando 13 muertos y 98 heridos, de los cuales 36 fueron hospitalizados. El tren, que transportaba 241 pasajeros y 9 tripulantes, sufrió el accidente mientras viajaba hacia el sur del país.

El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Marina y autoridades locales, desplegó equipos de emergencia para asistir a las víctimas. La presidenta Claudia Sheinbaum y otros funcionarios federales han asegurado que se llevará a cabo una investigación sobre las causas del incidente.

Abren investigación para esclarecer causas del descarrilamiento de tren interoceánico en México

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación tras el descarrilamiento de un tren en Oaxaca. La fiscal Ernestina Godoy Ramos confirmó que agentes ministeriales y peritos se han coordinado con autoridades federales y estatales para esclarecer las causas del incidente. La Secretaría de Marina (Semar), que lideró las operaciones de rescate, sigue colaborando con las investigaciones en curso.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario también participan en el proceso, determinando los factores que pudieron haber causado el accidente.

Semar expresa condolencias y refuerza operaciones tras accidente en Oaxaca

La Secretaría de Marina (Semar) expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del accidente en Oaxaca y reafirmó su compromiso de actuar con responsabilidad, transparencia y apego a la ley.

Durante el operativo de rescate, la Semar desplegó 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres aéreas y un dron táctico. La institución continuará colaborando con las autoridades competentes para esclarecer las causas del accidente.

