Javier Milei cree que la ayuda de EE.UU. continuará tras elecciones legislativas en Argentina
El presidente argentino aseguró que el respaldo de Estados Unidos se mantendrá, al menos, hasta 2027, cuando concluya su mandato. "Y si somos reelegidos, más allá de eso también", afirmó Milei.
- Trump elogia a Milei y condiciona ayuda económica para Argentina a resultado de las elecciones: "Si pierde no seremos generosos"
- El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política
El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que confía en que el apoyo financiero que les brindará Estados Unidos se mantendrá más allá de las elecciones legislativas que se realizarán el próximo 26 de octubre de 2025.
Como se recuerda, el presidente argentino se reunió con su homólogo estadounidense en la Casa Blanca. En este encuentro, Trump advirtió que si Milei pierde con un candidato de extrema izquierda, no serán generosos con Argentina.
Hasta el 2027 tenemos ese apoyo asegurado, comentó Milei
Los comentarios fueron vistos como una intervención de Donald Trump para apoyar a Javier Milei antes de las decisivas elecciones legislativas del 26 de octubre
En estos comicios, la bancada de Javier Milei (minoritaria en el Congreso) podría perder aún más escaños en medio de varios escándalos que rodean su gobierno y su partido.
Durante una entrevista brindada a CNBC, el presidente argentino aseguró que Donald Trump en realidad respaldará a Argentina durante todo su mandato presidencial, que recién termina en 2027.
"Seguimos avanzando en las ideas de libertad, por lo que al menos hasta 2027 tenemos ese apoyo asegurado. Y si somos reelegidos, más allá de eso también", señaló el político argentino.
EE.UU. anunció financiamiento para Argentina
Hace algunos días, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció un acuerdo que da a Argentina acceso a 20.000 millones de dólares mediante un intercambio de divisas (swap), así como la compra de pesos.
Javier Milei expresó su esperanza de que las elecciones legislativas aumenten su base para permitirle llevar a cabo sus políticas. "No tengo intención de cambiar de rumbo hasta el final de mi mandato", comentó.
"Estoy comprometido con la agenda de bajar impuestos, desregular y mantener el crecimiento de la economía", sostuvo el presidente de Argentina.