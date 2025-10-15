HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte
PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     
María Corina Machado advierte que Nicolás Maduro saldrá del poder en Venezuela "con o sin una negociación"
María Corina Machado advierte que Nicolás Maduro saldrá del poder en Venezuela "con o sin una negociación"     María Corina Machado advierte que Nicolás Maduro saldrá del poder en Venezuela "con o sin una negociación"     María Corina Machado advierte que Nicolás Maduro saldrá del poder en Venezuela "con o sin una negociación"     
Mundo

Javier Milei cree que la ayuda de EE.UU. continuará tras elecciones legislativas en Argentina

El presidente argentino aseguró que el respaldo de Estados Unidos se mantendrá, al menos, hasta 2027, cuando concluya su mandato. "Y si somos reelegidos, más allá de eso también", afirmó Milei.

Javier Milei se reunió recientemente con Donald Trump en la Casa Blanca.
Javier Milei se reunió recientemente con Donald Trump en la Casa Blanca. | Foto: AFP

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que confía en que el apoyo financiero que les brindará Estados Unidos se mantendrá más allá de las elecciones legislativas que se realizarán el próximo 26 de octubre de 2025.

Como se recuerda, el presidente argentino se reunió con su homólogo estadounidense en la Casa Blanca. En este encuentro, Trump advirtió que si Milei pierde con un candidato de extrema izquierda, no serán generosos con Argentina.

TE RECOMENDAMOS

NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Trump elogia a Milei y condiciona ayuda económica para Argentina a resultado de las elecciones: "Si pierde no seremos generosos"

lr.pe

Hasta el 2027 tenemos ese apoyo asegurado, comentó Milei

Los comentarios fueron vistos como una intervención de Donald Trump para apoyar a Javier Milei antes de las decisivas elecciones legislativas del 26 de octubre

En estos comicios, la bancada de Javier Milei (minoritaria en el Congreso) podría perder aún más escaños en medio de varios escándalos que rodean su gobierno y su partido.

Durante una entrevista brindada a CNBC, el presidente argentino aseguró que Donald Trump en realidad respaldará a Argentina durante todo su mandato presidencial, que recién termina en 2027.

"Seguimos avanzando en las ideas de libertad, por lo que al menos hasta 2027 tenemos ese apoyo asegurado. Y si somos reelegidos, más allá de eso también", señaló el político argentino.

PUEDES VER: EE.UU. anuncia financiamiento de US$ 20.000 millones para Argentina y compra de pesos

lr.pe

EE.UU. anunció financiamiento para Argentina

Hace algunos días, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció un acuerdo que da a Argentina acceso a 20.000 millones de dólares mediante un intercambio de divisas (swap), así como la compra de pesos.

Javier Milei expresó su esperanza de que las elecciones legislativas aumenten su base para permitirle llevar a cabo sus políticas. "No tengo intención de cambiar de rumbo hasta el final de mi mandato", comentó.

"Estoy comprometido con la agenda de bajar impuestos, desregular y mantener el crecimiento de la economía", sostuvo el presidente de Argentina.

Notas relacionadas
Trump elogia a Milei y condiciona ayuda económica para Argentina a resultado de las elecciones: "Si pierde no seremos generosos"

Trump elogia a Milei y condiciona ayuda económica para Argentina a resultado de las elecciones: "Si pierde no seremos generosos"

LEER MÁS
Javier Milei proyecta auge económico para Argentina antes de reunirse con Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

Javier Milei proyecta auge económico para Argentina antes de reunirse con Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

LEER MÁS
Javier Milei viaja a EE. UU. para reunirse con Trump y anunciar medidas clave antes de las elecciones del 26 de octubre

Javier Milei viaja a EE. UU. para reunirse con Trump y anunciar medidas clave antes de las elecciones del 26 de octubre

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina que supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en top 51 del ranking mundial

El país de América Latina que supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en top 51 del ranking mundial

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona vs Roma EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver partido por la Champions League femenina 2025-2026?

Defensor Sporting vs Peñarol EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por las semifinales de la Copa AUF?

Temblor en Perú HOY, 15 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Mundo

Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

El país de América Latina que supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en top 51 del ranking mundial

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luna Gálvez acusa a López Aliaga de robarle el partido a Castañeda: "Aprovechaste que estaba en UCI para falsificar su firma"

Ernesto Álvarez, primer ministro de José Jerí, criminalizaba marcha de la Generación Z: "Es un intento subversivo"

Walter Martínez jura como ministro de Justicia del gabinete de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025