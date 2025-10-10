HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

EE.UU. anuncia financiamiento de US$ 20.000 millones para Argentina y compra de pesos

Estados Unidos ha acordado un intercambio de divisas con Argentina, proporcionando una línea de financiamiento de 20.000 millones de dólares para abordar la falta de liquidez del país.

Javier Milei tiene prevista una visita a la Casa Blanca el próximo 14 de octubre.
Javier Milei tiene prevista una visita a la Casa Blanca el próximo 14 de octubre. | Foto: AFP

Estados Unidos acordó una línea de financiamiento de 20.000 millones de dólares con Argentina mediante un swap (intercambio de divisas) y compró pesos en el mercado, anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"Argentina enfrenta un momento de aguda falta de liquidez. La comunidad internacional, incluyendo el FMI, está unida detrás de Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar rápidamente", indicó el funcionario en X.

"Con ese fin, hoy compramos directamente pesos argentinos. Además, finalizamos un acuerdo de divisas swap con el Banco Central argentino de 20.000 millones de dólares", añadió Bessent, cuatro días de negociaciones su homólogo argentino, Luis Caputo.

El presidente de Argentina, Javier Milei, quien enfrenta una profunda crisis política y financiera, tiene prevista una visita a la Casa Blanca el próximo 14 de octubre, en la que planea reunirse con Donald Trump.

El FMI, que celebra la semana que viene su asamblea de otoño (boreal), tendrá un papel en este paquete de ayuda financiera, que Scott Bessent aseguró que no era "un rescate".

"El ministro Caputo me informó de su estrecha coordinación con el FMI sobre los compromisos de Argentina en el marco de su programa" bilateral, recordó Bessent.

Cabe recordar que Argentina ya tiene una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional de 20.000 millones de dólares, acordada en abril.

Bessent describió un panorama económico optimista para su aliado del Sur, a pesar de la presión que sufre desde hace semanas la deuda argentina y su moneda nacional.

"Las políticas de Argentina, cuando están ancladas en la disciplina fiscal, son sólidas. Su banda cambiaria sigue siendo adecuada", aseguró en su mensaje.

Bessent aseguró que, en sus conversaciones con Caputo, le tranquilizó su enfoque en lograr una libertad económica fiscalmente sólida para el pueblo de Argentina mediante impuestos más bajos, mayor inversión, creación de empleo en el sector privado y asociación con aliados.

"A medida que Argentina se libra del peso muerto del Estado y deja de gastar en inflación, grandes cosas son posibles", añadió.

Pero en la ayuda financiera de Argentina hay también intereses geopolíticos, reconoció Bessent.

"El éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable que ayude a anclar un Hemisferio Occidental próspero es del interés estratégico de Estados Unidos. Su éxito debería ser una prioridad bipartidaria", precisó.

El gobierno Trump enfrenta la oposición de algunos legisladores demócratas, que han pedido explicaciones sobre una ayuda financiera a un país que, en algunos rubros como la soja, es competidora de los agricultores estadounidenses.

