A menos de dos semanas de las elecciones del 26 de octubre, Javier Milei emprendió un viaje clave a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca. La cita, programada para este martes, será la segunda entre ambos mandatarios en menos de un mes y busca consolidar la sintonía política y económica entre Buenos Aires y Washington.

El encuentro ocurre en un momento decisivo, ya que el Gobierno argentino pretende mostrar estabilidad financiera y respaldo diplomático internacional, tras el apoyo del Tesoro estadounidense para fortalecer las reservas y contener el dólar. Durante la reunión se esperan anuncios sobre inversiones y nuevas medidas económicas con posible impacto electoral.

¿Cuál es la agenda de Javier Milei durante su viaje a Estados Unidos y qué funcionarios lo acompañan?

Milei partió este lunes desde Buenos Aires junto a su hermana y secretaria general, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La comitiva pasará la noche en la Blair House, la residencia oficial destinada a los invitados del presidente estadounidense, situada frente a la Casa Blanca.

La reunión con Trump está fijada para este martes a las 11.00 a.m., hora de Washington. Tras el saludo protocolar en el Salón Oval, ambos líderes participarán en un almuerzo de trabajo centrado en temas bilaterales como el financiamiento del Tesoro, las inversiones en energía, inteligencia artificial y tierras raras. Milei también asistirá al homenaje póstumo a Charlie Kirk, el influencer conservador asesinado en septiembre, antes de regresar a la Argentina el miércoles.

¿Por qué existía dudas sobre la reunión entre Milei y Donald Trump en Estados Unidos?

Hasta último momento, la agenda internacional de Trump generó dudas sobre la concreción del encuentro. El presidente estadounidense viajó a Jerusalén para hablar ante el Parlamento israelí y luego a Egipto para participar en la ceremonia por el acuerdo de paz en Oriente Medio, lo que llevó a especulaciones sobre su regreso a tiempo a Washington.

Finalmente, la Casa Blanca confirmó que Trump regresaría durante la madrugada del martes, despejando toda incertidumbre. El encuentro con Milei se mantiene sin modificaciones y se prevé que sea una muestra de apoyo político y diplomático de Washington hacia Buenos Aires, un mensaje que el mandatario argentino busca capitalizar en la etapa final de su campaña.