Mundo

Trump elogia a Milei y condiciona ayuda económica para Argentina a resultado de las elecciones: "Si pierde no seremos generosos"

Trump asegura que la victoria electoral de Milei es muy importante para el mundo. Los comicios legislativos serán el 26 de octubre.

Donald Trump recibió a Javier Milei en la Casa Blanca, el martes 14 de octubre.
Donald Trump recibió a Javier Milei en la Casa Blanca, el martes 14 de octubre. | AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a su homólogo argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca este martes 14 de octubre, Durante el almuerzo, ambos líderes discutieron temas clave, entre ellos, las políticas económicas de Argentina y el futuro político del país en el marco de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Trump elogió a Milei por su gestión, destacó su "increíble carrera" y le ofreció su "apoyo absoluto" en el contexto de las próximas elecciones. Asimismo, el mandatario republicano condicionó el apoyo económico de Estados Unidos a Argentina, de acuerdo a los resultados de los comicios de fines de octubre.

Si Milei pierde, EE.UU. no será tan generoso con Argentina

Durante la reunión, Trump expresó que una victoria de Milei en las elecciones sería "muy importante" no solo para Argentina, sino para todo el mundo. Sin embargo, dejó clara una condición: "Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina", dijo.

El mandatario estadounidense también destacó la importancia de que Argentina siga un camino similar al de otros países latinoamericanos que adoptan políticas ultraliberales, como las de Milei. Según Trump, el éxito argentino tiene implicaciones significativas para la región, ya que podría ser un modelo para otras naciones que luchan contra el socialismo.

Las elecciones del 26 de octubre que son clave para Milei

Las elecciones legislativas del 26 de octubre son cruciales para Javier Milei, ya que podrían determinar el futuro de las reformas económicas que implementaron desde su llegada al poder. Si la oposición logra ganar la mayoría en el Congreso, podría dificultar la implementación de sus políticas, lo que representa un desafío significativo para la estabilidad de su gobierno y el cumplimiento de sus promesas electorales.

Estas elecciones son vistas como un referéndum sobre la gestión de Milei y podrían redefinir su capacidad para implementar sus propuestas económicas, especialmente en un contexto de alta inflación y crisis económica.

¿Quiénes son los principales candidatos de la Libertad Avanza para las elecciones del 26 de octubre?

En las elecciones legislativas del 26 de octubre, uno de los principales focos será la lista de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. En la provincia de Buenos Aires, la lista oficializada por la Cámara Nacional Electoral es encabezada por Diego Santilli, seguido por Karen Reichardt y Sebastián Pareja. Estos candidatos forman parte de un equipo que busca consolidar el poder legislativo para respaldar las reformas económicas del presidente Milei.

  • Diego Santilli (primer lugar)
  • Karen Reichardt (segundo lugar)
  • Sebastián Pareja (tercer lugar)

Además, se incluyen postulantes como Gladys Humenuk, Alejandro Carrancio y Johanna Longo, entre otros.

