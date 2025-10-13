En la antesala de su reunión con Donald Trump, el presidente Javier Milei expresó un fuerte optimismo sobre el futuro económico de Argentina y aseguró que el país está a las puertas de una “avalancha de dólares” gracias al impulso de los sectores productivos. “Nos van a salir dólares por las orejas”, afirmó durante una entrevista con el periodista Luis Majul, donde anticipó que los ingresos de los argentinos crecerán de manera “fenomenal”.

El mandatario sostuvo que la alianza con Estados Unidos será clave para garantizar estabilidad financiera y adelantó que no habrá cambios en el rumbo económico, incluso si los resultados electorales del 26 de octubre no le son favorables. “Estamos preparados para el peor de los casos”, aseguró, al destacar que la Casa Blanca mantiene su respaldo político y financiero al gobierno argentino.

TE RECOMENDAMOS VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Debate presidencial en Bolivia desata tensiones y marca el pulso político a una semana de las elecciones

¿En qué sectores económicos basa Milei su optimismo sobre los dólares y cómo afectará a los salarios en Argentina?

Milei explicó que su proyección se basa en la fortaleza de sectores estratégicos como la minería, la energía y el agro, que, según dijo el mandatario permitirán una expansión sin precedentes de las exportaciones. Entre los recursos clave, mencionó el cobre, el litio, el oro, las tierras raras, el uranio, el petróleo y el gas, los cuales podrían generar un flujo sostenido de divisas y dinamizar la economía nacional.

El presidente destacó además el rol del sector servicios, intensivo en mano de obra, que se beneficiará del aumento de la actividad económica. “Los salarios en Argentina se van a disparar fuertemente”, pronosticó, convencido de que el país ingresará en una etapa de crecimiento sostenido si mantiene la disciplina fiscal y la apertura al capital internacional.

PUEDES VER: Nicolás Maduro cierra embajada venezolana en Noruega tras entrega de Nobel de la Paz a María Corina Machado

Milei defiende su plan económico y respaldo estratégico ante una posible derrota electoral

Durante la entrevista, Milei fue tajante al afirmar que su programa económico “no se moverá un ápice” aunque la oposición obtenga buenos resultados en las urnas. “No voy a cambiar la política. La dirección es la correcta”, insistió, defendiendo su apuesta por el equilibrio fiscal, la desregulación y la continuidad de las reformas estructurales.

El mandatario sostuvo que su estrategia está respaldada por el apoyo de Estados Unidos, que definió a Argentina como un “aliado estratégico”. Explicó que el vínculo con la administración de Trump garantiza herramientas financieras —como líneas de crédito y swaps de monedas— para enfrentar eventuales turbulencias cambiarias o ataques especulativos. “Si el mercado no acompañara en la apertura, vamos a poder contar con financiamiento de Estados Unidos para rollear la deuda”, aseguró.