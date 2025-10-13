HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"
Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

Javier Milei proyecta auge económico para Argentina antes de reunirse con Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

El mandatario argentino, Javier Milei, destaca la fortaleza de sectores clave como minería y agro, y asegura que no cambiará su plan económico, incluso tras una posible derrota electoral.

Milei promete auge económico y mantiene firme su plan de reformas. Foto: Composición LR
Milei promete auge económico y mantiene firme su plan de reformas. Foto: Composición LR

En la antesala de su reunión con Donald Trump, el presidente Javier Milei expresó un fuerte optimismo sobre el futuro económico de Argentina y aseguró que el país está a las puertas de una “avalancha de dólares” gracias al impulso de los sectores productivos. “Nos van a salir dólares por las orejas”, afirmó durante una entrevista con el periodista Luis Majul, donde anticipó que los ingresos de los argentinos crecerán de manera “fenomenal”.

El mandatario sostuvo que la alianza con Estados Unidos será clave para garantizar estabilidad financiera y adelantó que no habrá cambios en el rumbo económico, incluso si los resultados electorales del 26 de octubre no le son favorables. “Estamos preparados para el peor de los casos”, aseguró, al destacar que la Casa Blanca mantiene su respaldo político y financiero al gobierno argentino.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Debate presidencial en Bolivia desata tensiones y marca el pulso político a una semana de las elecciones

lr.pe

¿En qué sectores económicos basa Milei su optimismo sobre los dólares y cómo afectará a los salarios en Argentina?

Milei explicó que su proyección se basa en la fortaleza de sectores estratégicos como la minería, la energía y el agro, que, según dijo el mandatario permitirán una expansión sin precedentes de las exportaciones. Entre los recursos clave, mencionó el cobre, el litio, el oro, las tierras raras, el uranio, el petróleo y el gas, los cuales podrían generar un flujo sostenido de divisas y dinamizar la economía nacional.

El presidente destacó además el rol del sector servicios, intensivo en mano de obra, que se beneficiará del aumento de la actividad económica. “Los salarios en Argentina se van a disparar fuertemente”, pronosticó, convencido de que el país ingresará en una etapa de crecimiento sostenido si mantiene la disciplina fiscal y la apertura al capital internacional.

PUEDES VER: Nicolás Maduro cierra embajada venezolana en Noruega tras entrega de Nobel de la Paz a María Corina Machado

lr.pe

Milei defiende su plan económico y respaldo estratégico ante una posible derrota electoral

Durante la entrevista, Milei fue tajante al afirmar que su programa económico “no se moverá un ápice” aunque la oposición obtenga buenos resultados en las urnas. “No voy a cambiar la política. La dirección es la correcta”, insistió, defendiendo su apuesta por el equilibrio fiscal, la desregulación y la continuidad de las reformas estructurales.

El mandatario sostuvo que su estrategia está respaldada por el apoyo de Estados Unidos, que definió a Argentina como un “aliado estratégico”. Explicó que el vínculo con la administración de Trump garantiza herramientas financieras —como líneas de crédito y swaps de monedas— para enfrentar eventuales turbulencias cambiarias o ataques especulativos. “Si el mercado no acompañara en la apertura, vamos a poder contar con financiamiento de Estados Unidos para rollear la deuda”, aseguró.

Notas relacionadas
Israel advierte represalias tras acusar a Hamás de romper el acuerdo sobre la entrega de cuerpos de rehenes

Israel advierte represalias tras acusar a Hamás de romper el acuerdo sobre la entrega de cuerpos de rehenes

LEER MÁS
China amenaza a EE.UU. con medidas drásticas si Trump no retira aranceles del 100%: "No la queremos, pero no le tememos"

China amenaza a EE.UU. con medidas drásticas si Trump no retira aranceles del 100%: "No la queremos, pero no le tememos"

LEER MÁS
Lluvias torrenciales en México dejan al menos 64 muertos, 65 desaparecidos y 150 municipios afectados

Lluvias torrenciales en México dejan al menos 64 muertos, 65 desaparecidos y 150 municipios afectados

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Mundo

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

Japón: aprueban proyecto que busca limitar el uso del teléfono a un máximo de dos horas al día

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025