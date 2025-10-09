Congreso de Argentina golpea a Javier Milei con ley que limita el uso de decretos presidenciales

El Congreso de Argentina vuelve a arremeter contra Javier Milei. Este miércoles, con 140 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó una ley que limita el uso de los decretos presidenciales. Dicha medida, ya aprobada por el Senado, representa un nuevo golpe para el presidente argentino, quien está involucrado en escándalos financieros. El más reciente es el caso $LIBRA, por el cual la justicia ha solicitado información de sus teléfonos móviles y de los de su hermana Karina.

Con esta medida, la retórica contraria de Milei hacia el Congreso podría intensificarse, teniendo en cuenta que previamente había calificado al organismo como "nido de ratas" y a los legisladores como "casta política". Este 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones de medio término, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Desde que asumió el poder en diciembre de 2023, el presidente argentino ha emitido más de 70 decretos para avanzar en su agenda de austeridad, a pesar de contar con una minoría en el Parlamento. En los últimos días, Milei participó en la solicitud de ayuda financiera a Washington, luego de que el Congreso revocara sus vetos presupuestarios en votaciones anteriores.

The Guardian catapulta a Javier Milei

Tras hacerse pasar por una estrella de rock durante una presentación en el Movistar Arena, el medio británico The Guardian ironizó sobre la escena con el siguiente titular: "Quemando la casa: Milei se hace pasar por estrella de rock mientras la economía argentina se desploma". En la publicación, el diario vinculó directamente al presidente con la crisis política y económica que atraviesa el país, y aseguró que su promesa de llevar a Argentina a una nueva era de prosperidad "naufraga" entre conflictos económicos, escándalos internos y creciente descontento social.

Esta semana, el lunes por la noche, Javier Milei subió al escenario frente a unas 15.000 personas que lo ovacionaron y saltaron al ritmo de sus “alaridos”. Vestido con un saco y tres camperas, en medio de un calor sofocante, The Guardian aseguró que "busca transformarse en un ícono pop", a pesar de que se encuentra en "una decadencia económica, política y social".

FMI sobre reformas de Milei: "El éxito consistirá en lograr que la gente te acompañe"

En plena negociación de un paquete de ayuda financiera entre Argentina y Estados Unidos, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió que el éxito de las reformas impulsadas por Javier Milei dependerá de que la ciudadanía las respalde. "El éxito consistirá en lograr que la gente te acompañe”, dijo durante un evento del organismo en Washington, donde describió el caso argentino como “un programa de ajuste muy dramático".

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya se reunió con su par estadounidense, Scott Bessent, en busca de destrabar una línea de intercambio por hasta 20.000 millones de dólares. El propio FMI ha respaldado al gobierno argentino con su propio paquete, pero Georgieva subrayó que América Latina debe encender la chispa del crecimiento y dejar atrás la "lentitud" para captar los cambios que vienen. "Podemos aspirar a más", concluyó.