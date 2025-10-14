HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump anuncia 6 muertos tras nuevo ataque a presunto narco lancha frente a Venezuela

El presidente Trump publicó las imágenes en Truth Social e informó que "la embarcación traficaba drogas, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba en una conocida ruta".

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó este martes sobre el "ataque cinético" a una embarcación. Foto: composición LR/AFP/Truth Social
El presidente estadounidense, Donald Trump, informó este martes sobre el "ataque cinético" a una embarcación. Foto: composición LR/AFP/Truth Social

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un nuevo ataque en el Caribe, frente a las cosas de Venezuela, mediante su red social Truth Social. La operación fue ejecutada por orden del Secretario de Guerra contra un presunto narco lancha con un balance de "seis narcoterroristas muertos", informó.

Información en desarrollo.

