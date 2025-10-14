Donald Trump anuncia 6 muertos tras nuevo ataque a presunto narco lancha frente a Venezuela
El presidente Trump publicó las imágenes en Truth Social e informó que "la embarcación traficaba drogas, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba en una conocida ruta".
- María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro
- Estos 2 países de América Latina serían ricos y potencias del mundo en 2050, según PwC: en top 7 con EE.UU. y China
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un nuevo ataque en el Caribe, frente a las cosas de Venezuela, mediante su red social Truth Social. La operación fue ejecutada por orden del Secretario de Guerra contra un presunto narco lancha con un balance de "seis narcoterroristas muertos", informó.
Información en desarrollo.