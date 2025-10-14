Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU. acusa a China de querer dañar la economía global
Bessent señaló que las nuevas medidas revelan la debilidad de la economía china, que enfrenta dificultades económicas y busca mejorar su situación a través de exportaciones.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, acusó a China de querer dañar la economía global luego de que el gigante asiático instaurase nuevas restricciones a las exportaciones en el sector estratégico de las tierras raras.
"Esto es una señal de cuán débil es su economía y quieren arrastrar a todos los demás con ellos", señaló Bessent durante una entrevista con el diario Financial Times.
Economía china atraviesa dificultades, afirma Bessent
La declaración responde a la decisión de Pekín de imponer nuevos controles a las exportaciones de tierras raras (sector dominado por China) crucial para producir metales que son fundamentales para las industrias de autos, equipos electrónicos y defensa.
Para Bessent, la medida revela las dificultadas en la economía china: "Ellos están en el medio de una recesión/depresión y tratan de salir de ello a través de las exportaciones", manifestó.
En represalia a esos nuevos controles, Donald Trump advirtió que impondrá aranceles adicionales del 100% a los productos chinos a partir del 1 de noviembre.
Además puso en duda la reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, durante la cumbre de la APEC que comienza a finales de octubre.
Lucharemos hasta el final
Por su parte, el gobierno chino aseguró que luchará hasta el final en la guerra comercial con Estados Unidos.
"En lo que respecta a las guerras arancelarias y comerciales, la postura de China sigue siendo la misma", dijo un portavoz del Ministerio de Comercio en un comunicado.
"Si quieren luchar, lucharemos hasta el final; si quieren negociar, nuestra puerta sigue abierta", añadió el funcionario.
Recientemente, Pekín impuso tarifas especiales a los buques estadounidenses que entren en sus puertos en respuesta a medidas similares de Washington que también entraron en vigor.
Hace unos días, Donald Trump pareció dar marcha atrás a su retórica combativa en una publicación, donde aseguró que "todo estará bien" y que su país quiere "ayudar" a China.