Mundo

Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU. acusa a China de querer dañar la economía global

Bessent señaló que las nuevas medidas revelan la debilidad de la economía china, que enfrenta dificultades económicas y busca mejorar su situación a través de exportaciones.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, arremetió contra las medidas impuestas por China.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, arremetió contra las medidas impuestas por China. | Foto: AFP

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, acusó a China de querer dañar la economía global luego de que el gigante asiático instaurase nuevas restricciones a las exportaciones en el sector estratégico de las tierras raras.

"Esto es una señal de cuán débil es su economía y quieren arrastrar a todos los demás con ellos", señaló Bessent durante una entrevista con el diario Financial Times.

Economía china atraviesa dificultades, afirma Bessent

La declaración responde a la decisión de Pekín de imponer nuevos controles a las exportaciones de tierras raras (sector dominado por China) crucial para producir metales que son fundamentales para las industrias de autos, equipos electrónicos y defensa.

Para Bessent, la medida revela las dificultadas en la economía china: "Ellos están en el medio de una recesión/depresión y tratan de salir de ello a través de las exportaciones", manifestó.

En represalia a esos nuevos controles, Donald Trump advirtió que impondrá aranceles adicionales del 100% a los productos chinos a partir del 1 de noviembre.

Además puso en duda la reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, durante la cumbre de la APEC que comienza a finales de octubre.

Lucharemos hasta el final

Por su parte, el gobierno chino aseguró que luchará hasta el final en la guerra comercial con Estados Unidos.

"En lo que respecta a las guerras arancelarias y comerciales, la postura de China sigue siendo la misma", dijo un portavoz del Ministerio de Comercio en un comunicado.

"Si quieren luchar, lucharemos hasta el final; si quieren negociar, nuestra puerta sigue abierta", añadió el funcionario.

Recientemente, Pekín impuso tarifas especiales a los buques estadounidenses que entren en sus puertos en respuesta a medidas similares de Washington que también entraron en vigor.

Hace unos días, Donald Trump pareció dar marcha atrás a su retórica combativa en una publicación, donde aseguró que "todo estará bien" y que su país quiere "ayudar" a China.

