Mundo

Donald Trump elogia al presidente de Egipto por su papel clave que permitió un cese el fuego en Gaza

El presidente de Estados Unidos destacó el papel de mediador de Abdel Fatah al Sisi, quien, junto con las autoridades de Qatar, ejerció de intermediario para poner fin al conflicto en Gaza.

El presidente de Egipto regresó los elogios a Donald Trump, asegurando que era el único que podía finalizar la guerra.
El presidente de Egipto regresó los elogios a Donald Trump, asegurando que era el único que podía finalizar la guerra.

Durante su visita a Egipto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su homólogo egipcio, Abdel Fatah al Sisi, tuvo un rol muy importante en la negociación que permitió el cese del fuego en Gaza.

La ciudad de Sharm el Sheij es sede de la cumbre sobre el futuro de Gaza, que será copresidido por Trump y Al Sisi. En el evento, participarán dirigentes de unos 20 países, tras el cese del fuego en el territorio palestino.

Donald Trump llega a Egipto tras visita a Israel

La primera fase del pacto entre Israel y el movimiento islamista Hamás preveía el canje de los últimos rehenes israelíes en Gaza (20 vivos y 28 fallecidos) por casi 2.000 palestinos recluidos en cárceles israelíes.

Antes de visitar Egipto, Donald Trump estuvo en Israel, donde recibió una ovación de varios minutos en la Knéset, el Parlamento israelí, por la liberación de los rehenes que estaban prisioneros en Gaza desde el 2023.

"Se acabó la larga y dolorosa pesadilla de la guerra en Gaza", declaró el mandatario, artífice de un plan en 20 puntos que hizo posible el alto el fuego y la liberación de los rehenes.

Presidente de Egipto devuelve elogios a Donald Trump

Durante una entrevista con Abdel Fatah al Sisi a su llegada a Sharm el Sheij, Donald Trump destacó el rol de mediador del mandatario egipcio, que junto a Qatar y Estados Unidos, ejercieron de intermediarios.

"El general Al Sisi ha desempeñado un papel importante porque Hamás respeta a este país y respeta la autoridad de Egipto", señaló Donald Trump durante la reunión.

Abdel Fatah al Sisi, por su parte, a su vez, alabó al mandatario estadounidense y afirmó que estaba seguro de que Donald Trump era el único que podía poner fin a esta guerra y traer la paz a la región.

