El ataque se enmarca en la ofensiva de EE. UU. contra las organizaciones terroristas en la región, aumentando las tensiones con Caracas. Foto: composición LR/Truth Social

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes sobre un nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe contra una embarcación presuntamente dedicada al narcotráfico frente a las costas de Venezuela. El operativo, ejecutado bajo autorización del Pentágono, dejó un saldo de seis presuntos narcoterroristas muertos, sin bajas entre las fuerzas estadounidenses.

Trump difundió la información a través de Truth Social, su red social, donde publicó un video en blanco y negro que muestra el momento en que un misil impacta contra una lancha inmóvil en el mar. “La inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos y estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas”, afirmó el mandatario, quien añadió que el ataque fue ordenado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en aguas internacionales.

Este sería el quinto ataque estadounidense en el Caribe desde septiembre, dentro de una serie de operaciones que Washington califica como parte de su ofensiva contra el narcotráfico y las organizaciones terroristas en la región. Según cifras oficiales, 27 personas han muerto en total en estos operativos, que han elevado la tensión con Caracas.

El gobierno de Estados Unidos asegura que la embarcación destruida estaba vinculada con redes del Cartel de los Soles y con grupos calificados como “organizaciones designadas como terroristas”. Trump afirmó que el operativo fue planificado por la inteligencia militar estadounidense y desarrollado por fuerzas navales desplegadas desde agosto en el mar Caribe, incluyendo buques de guerra y un submarino.

“Bajo mis órdenes, el secretario de Guerra ha autorizado un ataque letal contra una embarcación afiliada a una organización terrorista que realizaba tráfico de drogas en aguas cercanas a Venezuela”, escribió Trump.

El régimen venezolano activó un Decreto de Conmoción Externa para reforzar la defensa nacional y advirtió sobre “acciones hostiles que ponen en riesgo la soberanía”. Caracas también negó cualquier vínculo con cárteles de drogas y calificó los señalamientos de “noticias falsas” promovidas por la Casa Blanca.

Los ataques en el Caribe han desatado reacciones internacionales. La ONU cuestionó la legalidad de estas operaciones y calificó los bombardeos de “ejecuciones extrajudiciales” al no existir un proceso judicial que respalde las muertes. “El derecho internacional no permite que los gobiernos asesinen a presuntos narcotraficantes”, advirtieron expertos del organismo.

El presidente Gustavo Petro, de Colombia, denunció que una de las embarcaciones atacadas en semanas anteriores tenía ciudadanos colombianos a bordo, lo que provocó una respuesta inmediata de la Casa Blanca, que calificó sus declaraciones como “infundadas y reprensibles”.

Mientras tanto, el Congreso estadounidense debatió una moción para exigir autorización legislativa antes de nuevos ataques, pero la propuesta fue rechazada con mayoría republicana y el voto del demócrata John Fetterman, lo que mantiene a Trump con libertad para continuar con las operaciones militares.

La administración norteamericana sostiene que los golpes contra presuntas narcolanchas forman parte de un “conflicto armado no internacional” contra organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua, que fue designado recientemente como organización terrorista extranjera.