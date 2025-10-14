Irán afirma que el llamado a la paz de Donald Trump se contradice con las acciones de EE.UU.
La República Islámica de Irán aseguró que las "expresiones de paz" brindadas por Donald Trump no reflejan la realidad de la hostilidad estadounidense hacia el pueblo iraní.
Mediante un comunicado, la República Islámica de Irán aseguró que el "llamado a la paz" formulado por Donald Trump en su visita a Israel no guarda coherencia con las acciones que lleva a cabo Estados Unidos.
"El deseo de paz y diálogo expresado por el presidente Donald Trump se contradice con el comportamiento hostil y criminal de Estados Unidos hacia el pueblo iraní", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Estamos listos para la paz cuando los iraníes lo estén
Durante su discurso ante el Parlamento de Israel, Donald Trump afirmó que desea alcanzar un acuerdo de paz con la República Islámica de Irán y que está listo para hacerlo cuando los iraníes lo estén.
El mandatario se refirió a los ataques conjuntos estadounidenses e israelíes contra instalaciones nucleares clave en la República Islámica a principios de este año.
"Encajaron un gran golpe, ¿no?. Lo recibieron por un lado, por el otro, y ¿saben que? Sería grandioso si pudiéramos lograr un acuerdo de paz con ellos", dijo Donald Trump ante los diputados israelíes.