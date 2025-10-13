HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

Trump y su discurso histórico ante el Parlamento de Israel: “Es el fin de la guerra y el comienzo de la fe y esperanza”

Donald Trump celebró en la Knesset el fin de la guerra en Gaza y pidió reconciliación entre israelíes y palestinos además de alejarse del terrorismo.

Trump fue ovacionado en la Knesset al declarar el fin del conflicto en Gaza. Foto: AFP
Trump fue ovacionado en la Knesset al declarar el fin del conflicto en Gaza. Foto: AFP

En una jornada marcada por la emoción y los aplausos, Donald Trump pronunció un discurso histórico ante el Parlamento israelí (Knesset), luego de concretarse la liberación de todas las personas rehenes que seguían con vida y estaban en poder de Hamas desde hacía más de dos años. “Hoy los cielos están en calma”, afirmó el presidente norteamericano al declarar oficialmente el fin de la guerra en Gaza.

Durante su intervención, Trump fue recibido con una ovación de más de tres minutos y presentó el acuerdo alcanzado como “el amanecer de un nuevo Medio Oriente”. El líder republicano subrayó que la paz lograda no solo representa la derrota del terrorismo, sino también el inicio de una etapa de “fe, esperanza y armonía duradera” para Israel y los países de la región.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Israel otorgará su máxima distinción civil a Donald Trump por su papel en el fin de la guerra en Gaza

lr.pe

¿Cuál fue el mensaje principal de Donald Trump durante su discurso en el Parlamento de Israel?

Trump centró su mensaje en la idea de un renacer para Oriente Medio tras años de violencia y tensión. Aseguró que el fin del conflicto con Hamas marca “el final de una era de terror” y el comienzo de una etapa guiada por la cooperación entre naciones. “Los enemigos de toda civilización están en retirada”, sostuvo ante las y los legisladores israelíes, y afirmó que el acuerdo alcanzado demuestra el poder del diálogo frente al extremismo.

El mandatario también hizo un llamado a la reconciliación política dentro de Israel y al entendimiento entre israelíes y palestinos. En un tono inusualmente cercano, instó a las y los palestinos a “alejarse para siempre del camino del terrorismo y la violencia” y a aprovechar la oportunidad para construir un futuro en paz.

PUEDES VER: Hamás libera a los últimos 20 rehenes en intercambio con Israel por prisioneros palestinos como parte del nuevo acuerdo de paz en Gaza

lr.pe

¿Qué acciones futuras planea Trump en relación con la paz en la región tras su visita a Israel?

Luego de su paso por Jerusalén, Trump ya se encuentra en Egipto para participar en la cumbre de Sharm el Sheij, donde más de 20 líderes mundiales buscarán formalizar el acuerdo que ponga fin definitivo al conflicto en Gaza. El encuentro, que copresidirá junto al presidente egipcio Abdelfatá al Sisi, tiene como objetivo establecer un plan de reconstrucción y garantizar una estabilidad duradera en la región.

El republicano adelantó que impulsará una nueva coalición de países árabes e israelíes, similar a los Acuerdos de Abraham firmados durante su primera presidencia. Según afirmó, esta nueva etapa busca consolidar la paz, fomentar la cooperación económica y crear las condiciones para un Medio Oriente “verdaderamente magnífico y en armonía con todas las naciones”.

Notas relacionadas
Trump y el presidente de Egipto presidirán cumbre para la paz en Gaza a la que Hamás e Israel no confirman asistencia

Trump y el presidente de Egipto presidirán cumbre para la paz en Gaza a la que Hamás e Israel no confirman asistencia

LEER MÁS
Lluvias torrenciales en México dejan al menos 64 muertos, 65 desaparecidos y 150 municipios afectados

Lluvias torrenciales en México dejan al menos 64 muertos, 65 desaparecidos y 150 municipios afectados

LEER MÁS
Diputado israelí protagoniza tenso momento al pedir "reconocer Palestina" durante discurso de Donald Trump

Diputado israelí protagoniza tenso momento al pedir "reconocer Palestina" durante discurso de Donald Trump

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
Primeras imágenes del regreso de los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamás bajo plan de Trump en Gaza

Primeras imágenes del regreso de los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamás bajo plan de Trump en Gaza

LEER MÁS
Última hora del acuerdo de paz en Gaza: Hamás libera a los rehenes israelíes y Trump llega a Egipto para la firma

Última hora del acuerdo de paz en Gaza: Hamás libera a los rehenes israelíes y Trump llega a Egipto para la firma

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Nicolás Maduro tacha de 'bruja demoníaca' a María Corina Machado tras ganar premio Nobel de la Paz

Nicolás Maduro tacha de 'bruja demoníaca' a María Corina Machado tras ganar premio Nobel de la Paz

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Mundo

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

Japón: aprueban proyecto que busca limitar el uso del teléfono a un máximo de dos horas al día

Israel comienza el retiro de tropas en Gaza mientras espera la liberación de rehenes por Hamás

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025