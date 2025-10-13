Trump fue ovacionado en la Knesset al declarar el fin del conflicto en Gaza. Foto: AFP

En una jornada marcada por la emoción y los aplausos, Donald Trump pronunció un discurso histórico ante el Parlamento israelí (Knesset), luego de concretarse la liberación de todas las personas rehenes que seguían con vida y estaban en poder de Hamas desde hacía más de dos años. “Hoy los cielos están en calma”, afirmó el presidente norteamericano al declarar oficialmente el fin de la guerra en Gaza.

Durante su intervención, Trump fue recibido con una ovación de más de tres minutos y presentó el acuerdo alcanzado como “el amanecer de un nuevo Medio Oriente”. El líder republicano subrayó que la paz lograda no solo representa la derrota del terrorismo, sino también el inicio de una etapa de “fe, esperanza y armonía duradera” para Israel y los países de la región.

¿Cuál fue el mensaje principal de Donald Trump durante su discurso en el Parlamento de Israel?

Trump centró su mensaje en la idea de un renacer para Oriente Medio tras años de violencia y tensión. Aseguró que el fin del conflicto con Hamas marca “el final de una era de terror” y el comienzo de una etapa guiada por la cooperación entre naciones. “Los enemigos de toda civilización están en retirada”, sostuvo ante las y los legisladores israelíes, y afirmó que el acuerdo alcanzado demuestra el poder del diálogo frente al extremismo.

El mandatario también hizo un llamado a la reconciliación política dentro de Israel y al entendimiento entre israelíes y palestinos. En un tono inusualmente cercano, instó a las y los palestinos a “alejarse para siempre del camino del terrorismo y la violencia” y a aprovechar la oportunidad para construir un futuro en paz.

¿Qué acciones futuras planea Trump en relación con la paz en la región tras su visita a Israel?

Luego de su paso por Jerusalén, Trump ya se encuentra en Egipto para participar en la cumbre de Sharm el Sheij, donde más de 20 líderes mundiales buscarán formalizar el acuerdo que ponga fin definitivo al conflicto en Gaza. El encuentro, que copresidirá junto al presidente egipcio Abdelfatá al Sisi, tiene como objetivo establecer un plan de reconstrucción y garantizar una estabilidad duradera en la región.

El republicano adelantó que impulsará una nueva coalición de países árabes e israelíes, similar a los Acuerdos de Abraham firmados durante su primera presidencia. Según afirmó, esta nueva etapa busca consolidar la paz, fomentar la cooperación económica y crear las condiciones para un Medio Oriente “verdaderamente magnífico y en armonía con todas las naciones”.