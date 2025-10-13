HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump pide indulto para Benjamin Netanyahu acusado de tres casos distintos por corrupción

Benjamín Netanyahu enfrenta tres casos de corrupción, entre ellos cargos por aceptar bienes de lujo a cambio de favores políticos. Donald Trump bromeó sobre la situación y sugirió concederle un indulto.

Donald Trump se encuentra de visita en Israel.
Donald Trump se encuentra de visita en Israel. | Foto: AFP

Durante un discurso ante el Parlamento israelí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó un indulto para el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, procesado en tres casos distintos por corrupción.

En uno de ellos, Bejmamín Netanyahu y su esposa son acusados de aceptar más de 260.000 dólares en bienes de lujo como cigarros, joyería y champán de multimillonarios a cambio de favores políticos.

Trump pidió a presidente de Israel que indulte a Netanyahu

"Cigarros y champán, ¿a quién le preocupa eso?", bromeó Donald Trump ante los parlamentarios. "Tengo una idea, señor presidente", dijo a su homólogo israelí Isaac Herzog. "¿Por qué no le da un indulto?", añadió.

"Por cierto, eso no estaba en el discurso, como probablemente imaginan. Simplemente resulta que me gusta este caballero que está allí", afirmó Donald Trump señalando a Benjamín Netanyahu.

Cabe precisar que el primer ministro de Israel ha negado repetidamente cualquier mala práctica en las tres acusaciones de corrupción en su contra, que sus seguidores consideran motivados políticamente.

Acusado de tres delitos

Además del escándalo de los regalos, Benjamín Netanyahu ha sido acusado de negociar una cobertura más favorable de dos medios israelíes en los otros casos.

Durante su mandato actual, que comenzó a finales de 2022, Benjamín Netanyahu propuso amplias reformas judiciales que, según sus rivales políticos, buscan debilitar el poder de los tribunales.

Este intento desencadenó protestas masivas que terminaron con el estallido de la guerra en Gaza provocada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023.

