Gustavo Petro, denunció este domingo que Donald Trump vetó su presencia en la ceremonia de firma del acuerdo de paz de Gaza, prevista para este lunes en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij. El evento que reunió a mandatarios de todo el mundo bajo mediación internacional con el objetivo de consolidar el alto el fuego en Oriente Medio.

La ceremonia copresidida por Trump y el presidente egipcio Abdelfatah al Sisi, y contó con la participación de líderes como el español Pedro Sánchez, el francés Emmanuel Macron y el británico Keir Starmer. La exclusión de Petro ha generado controversia por su conocido respaldo a la causa palestina y sus críticas al papel de Estados Unidos en el conflicto.

¿Por qué Gustavo Petro afirmó que Trump vetó su participación en la firma del acuerdo de paz de Gaza?

El mandatario colombiano hizo el anuncio en su cuenta de X, donde aseguró que Trump impidió su asistencia al evento y envió en su lugar a su enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, a Israel. Petro acompañó su mensaje con una crítica directa al expresidente estadounidense: “Trump veta que vaya a la firma de paz sobre Gaza, pero manda a su enviado a Israel y es al enviado de Trump al que chiflan. Aún Trump no comprende el mundo. Es la hora de los pueblos, Trump”, escribió.

La publicación de Petro se conoció después de que Witkoff fuera abucheado en Tel Aviv durante un discurso en la Plaza de los Rehenes, donde mencionó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El comentario del presidente colombiano fue interpretado como una forma de subrayar el descontento popular con la postura de Estados Unidos y su liderazgo en el proceso de paz.

¿Qué acciones tomó Petro tras sentirse vetado por Estados Unidos y Donald Trump?

En otro mensaje en redes sociales, Petro anunció su intención de demandar a Estados Unidos por el retiro de su delegación durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el pasado 23 de septiembre. “Quiero ponerme bajo un juez de los EE. UU. y demandar los actos que quebraron la inmunidad en la asamblea”, afirmó, al solicitar apoyo de un abogado estadounidense “libertario”, a quien prometió reconocimiento histórico si ganan el caso.

Durante su intervención en la ONU, el presidente colombiano había instado a los países del mundo a “unir ejércitos y armas para liberar a Palestina” y criticó la guerra contra las drogas impulsada por Washington. Su discurso, que provocó la salida inmediata de los representantes estadounidenses, evidenció la tensión diplomática que ahora se amplía con el veto a su participación en el evento de paz en Egipto.