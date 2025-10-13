Debate presidencial en Bolivia desata tensiones y marca el pulso político a una semana de las elecciones

Jorge 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz tuvieron un debate a una semana de las elecciones en Bolivia. | Composición LR

Los dos candidatos que disputarán la presidencia de Bolivia en la segunda vuelta —el senador centrista Rodrigo Paz y el expresidente conservador Jorge Quiroga— participaron este domingo en un único debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral. A pesar de los ataques personales, ambos aseguraron que respaldarán al ganador.

"Nosotros vamos a colaborar con el que resulte ganador, quiero saber si Quiroga lo hará", lanzó Paz. "Todos vamos a trabajar por Bolivia", respondió Quiroga ante la pregunta. El tono general fue respetuoso, aunque con momentos de tensión marcados por alusiones al pasado político de ambos.

Enfrentamiento entre Paz y Quiroga revela dos caminos para enfrentar la crisis económica

Uno de los temas más debatidos fue la economía. Bolivia atraviesa su peor crisis en 40 años, con inflación de doble dígito, escasez de combustibles y una grave falta de dólares. Quiroga propuso acudir al FMI para obtener financiamiento inmediato, mientras Paz planteó reorganizar el gasto público sin endeudamiento externo.

"Recortar gasto en bolivianos no trae dólares", insistió Quiroga. Paz, por su parte, dijo que "hay dinero en Bolivia", y acusó a su rival de querer recurrir al crédito sin antes ordenar las cuentas internas. Ninguno detalló cómo mitigar los efectos sociales de sus propuestas.

Debate presidencial muestra coincidencias programáticas pese a las diferencias políticas

Aunque los enfoques económicos contrastaron, Paz y Quiroga mostraron puntos en común en aspectos clave del programa de gobierno. Ambos coincidieron en la necesidad de reformar el sistema judicial, atraer inversión extranjera, promover autonomías regionales y avanzar en la explotación del litio y los hidrocarburos.

Según analistas como Franklin Pareja, estas coincidencias abren la puerta a un posible acuerdo programático tras los comicios, ya que ninguno de los dos tendría mayoría parlamentaria. "Están obligados a construir puentes si quieren gobernar con estabilidad", afirmó.

Elecciones en Bolivia: encuestas dan ventaja a Quiroga, pero indecisos podrían definir el resultado

La segunda vuelta presidencial se celebrará el 19 de octubre. Según la última encuesta de Ipsos Ciesmori, Quiroga lidera con el 44,9% de intención de voto, seguido por Paz con 36,5%. Sin embargo, un 20% del electorado aún no ha definido su voto, lo que podría revertir la tendencia.

En la primera vuelta del 17 de agosto, Paz sorprendió al obtener el 32% de los votos, pese a que las encuestas lo ubicaban en tercer lugar. Quiroga alcanzó el 26,7%. Ambos candidatos deben ahora construir alianzas para asegurar gobernabilidad en un país que atraviesa una crisis institucional y económica tras la caída del oficialismo.