El mejor restaurante del mundo está en un país de Sudamérica, según ranking de Tripadvisor 2025: supera a Perú y Brasil
Supera a Japón y EE.UU. Este restaurante sudamericano destaca por su cocina de alta calidad y un ambiente que atrae a miles de comensales cada año.
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil
El ranking de Travellers' Choice 2025 de Tripadvisor destacó a un país de Sudamérica por tener el mejor restaurante del mundo. Este reconocimiento se basa en las evaluaciones de los usuarios, quienes destacaron la calidad de la gastronomía, el servicio y la experiencia general del lugar.
En esta edición, un país logró superar a destacados restaurantes de Brasil y Perú, y se consolidó como una referencia en la alta cocina de Sudamérica. Este ranking refleja las opiniones en los últimos 12 meses. Colombia y Panamá también sorprendieron y aparecieron en el top 20 de la lista global.
¿Cuál es el país de Sudamérica con el mejor restaurante del mundo, según Tripadvisor?
Argentina se lleva el primer lugar de Sudamérica en el ranking de Tripadvisor con Fogón Asado, un restaurante destacado por su cocina de alta calidad y un ambiente único que atrae a miles de comensales cada año. Este restaurante ha logrado conquistar a los usuarios por su enfoque en la carne, siendo un ícono de la gastronomía argentina a nivel internacional.
A pesar de la competencia de Brasil y Perú, países con una oferta gastronómica de renombre, Fogón Asado se ha posicionado como el mejor, con una propuesta culinaria que ha sabido capturar la atención de los críticos gastronómicos y de los viajeros. Este reconocimiento reafirma el protagonismo de la cocina argentina en el ámbito internacional.
Argentina tendría el mejor restaurante del mundo, según ranking 2025. Foto: Tripadvisor
Top 10 de mejores restaurantes del mundo, según Tripadvisor 2025
El ranking de Tripadvisor 2025 incluye a los siguientes restaurantes en el top 10 global:
- Fogón Asado - Argentina
- Izakaya High Japanese Cuisine - Japón
- The Witchery by the Castle - Reino Unido
- Abrasado - Argentina
- Restaurante Marius Degustare - Brasil
- La Brasserie de la Mer - Brasil
- Revival - Carolina del Sur (EE. UU.)
- Restô Canto - Brasil
- KOMA Singapore - Singapur
- Fayruz Lebanese Restaurant - Egipto
¿Cuáles son los otros restaurantes latinos que destacan en el ranking?
Entre los restaurantes latinoamericanos que destacan fuera del top 10, Inkanto Prime de Cartagena, Colombia, ocupa el puesto 14, y se consolida como uno de los destinos gastronómicos más importantes de la región. Este restaurante capturó la atención por su propuesta culinaria innovadora que refleja los sabores autóctonos de la costa colombiana con toques modernos.
Otros restaurantes latinoamericanos notables incluyen Filomena y Azahar Panama en Panamá, que ocupan los puestos 20 y 21 respectivamente. Estos locales siguen destacando por su cocina exquisita y ambiente único, atrayendo tanto a turistas como a locales, y demostrando que la gastronomía latina sigue siendo un pilar importante dentro de las mejores ofertas culinarias del mundo.