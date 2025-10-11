Brasil no lidera el ranking de mejores restuarantes de América Latina, pero sí tiene gran dominio con varios puestos. | Composición LR

Brasil no lidera el ranking de mejores restuarantes de América Latina, pero sí tiene gran dominio con varios puestos. | Composición LR

El ranking de Travellers' Choice 2025 de Tripadvisor destacó a un país de Sudamérica por tener el mejor restaurante del mundo. Este reconocimiento se basa en las evaluaciones de los usuarios, quienes destacaron la calidad de la gastronomía, el servicio y la experiencia general del lugar.

En esta edición, un país logró superar a destacados restaurantes de Brasil y Perú, y se consolidó como una referencia en la alta cocina de Sudamérica. Este ranking refleja las opiniones en los últimos 12 meses. Colombia y Panamá también sorprendieron y aparecieron en el top 20 de la lista global.

¿Cuál es el país de Sudamérica con el mejor restaurante del mundo, según Tripadvisor?

Argentina se lleva el primer lugar de Sudamérica en el ranking de Tripadvisor con Fogón Asado, un restaurante destacado por su cocina de alta calidad y un ambiente único que atrae a miles de comensales cada año. Este restaurante ha logrado conquistar a los usuarios por su enfoque en la carne, siendo un ícono de la gastronomía argentina a nivel internacional.

A pesar de la competencia de Brasil y Perú, países con una oferta gastronómica de renombre, Fogón Asado se ha posicionado como el mejor, con una propuesta culinaria que ha sabido capturar la atención de los críticos gastronómicos y de los viajeros. Este reconocimiento reafirma el protagonismo de la cocina argentina en el ámbito internacional.

Top 10 de mejores restaurantes del mundo, según Tripadvisor 2025

El ranking de Tripadvisor 2025 incluye a los siguientes restaurantes en el top 10 global:

Fogón Asado - Argentina

Izakaya High Japanese Cuisine - Japón

The Witchery by the Castle - Reino Unido

Abrasado - Argentina

Restaurante Marius Degustare - Brasil

La Brasserie de la Mer - Brasil

Revival - Carolina del Sur (EE. UU.)

Restô Canto - Brasil

KOMA Singapore - Singapur

Fayruz Lebanese Restaurant - Egipto

¿Cuáles son los otros restaurantes latinos que destacan en el ranking?

Entre los restaurantes latinoamericanos que destacan fuera del top 10, Inkanto Prime de Cartagena, Colombia, ocupa el puesto 14, y se consolida como uno de los destinos gastronómicos más importantes de la región. Este restaurante capturó la atención por su propuesta culinaria innovadora que refleja los sabores autóctonos de la costa colombiana con toques modernos.

Otros restaurantes latinoamericanos notables incluyen Filomena y Azahar Panama en Panamá, que ocupan los puestos 20 y 21 respectivamente. Estos locales siguen destacando por su cocina exquisita y ambiente único, atrayendo tanto a turistas como a locales, y demostrando que la gastronomía latina sigue siendo un pilar importante dentro de las mejores ofertas culinarias del mundo.