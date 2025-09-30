Streamer inglés capta en transmisión de Kick fuerte terremoto de magnitud 6,9 en Filipinas

Un streamer inglés llamado Sam Pepper captó en vivo el fuerte sismo que remeció Filipinas con una magnitud de 6,9. | Foto: Composición LR/ Kick de Sam

Un streamer inglés llamado Sam Pepper captó en vivo el fuerte sismo que remeció Filipinas con una magnitud de 6,9. | Foto: Composición LR/ Kick de Sam

En la provincia de Bohol, donde unas 33.000 personas viven en el municipio de Calape, se registraron momentos de tensión luego de que un sismo de magnitud 6,9 sacudiera las costas del centro de Filipinas este martes. El movimiento telúrico, con epicentro en el mar a pocos kilómetros de esa localidad, fue reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Precisamente, un streamer inglés de Kick, llamado Sam Pepper, realizaba una transmisión en vivo en el país asiático cuando ocurrió el sismo. El creador de contenido estaba en un restaurante, con el celular en la mano y la comida en la mesa, cuando sintió que el local se estremecía.

Streamer inglés capta en vivo fuerte terremoto en Filipinas

El streamer inglés demoró unos segundos en decidir si debía salir del recinto o no. Al ver que los trabajadores evacuaban, finalmente optó por ponerse de pie y seguirlos. "Creo que deberíamos bajar, por si hay daños", se le escucha decir. En un momento de la transmisión, la pantalla quedó totalmente negra y, cuando volvió la imagen, se observó que muchas cosas estaban desparramadas en las escaleras.

Cuando al fin pudo evacuar la zona, el streamer se sintió más tranquilo y no podía creer lo que veía desde uno de los últimos pisos. Incluso recibió la llamada de, al parecer, un familiar, quien le relató que todo el edificio se movía y que él estaba en la parte más alta.

¿Por qué ocurren terremotos en Filipinas?

Filipinas experimenta con frecuencia movimientos sísmicos debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, considerado una de las áreas con mayor actividad sísmica en el mundo. De acuerdo con datos del Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) y del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), en esta franja geológica se produce cerca del 90% de los terremotos globales, como resultado de la constante interacción entre diversas placas tectónicas.