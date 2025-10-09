HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Fuerte terremoto de magnitud 7,4 remeció Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos

Las autoridades han emitido una alerta de tsunami debido a la posibilidad de afectaciones tras el terremoto en Filipinas. El movimiento telúrico se sintió también en Mindanao, generando alarma en la población.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este jueves el este de Santiago, en Filipinas. Foto: Composición LR
Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este jueves el este de Santiago, en Filipinas. Foto: Composición LR

Un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió la mañana de este viernes la ciudad de Santiago, en el norte de Filipinas, sobre la isla de Luzón. Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro se ubicó a 20 kilómetros al este de la ciudad y tuvo una profundidad de 58,1 kilómetros. Tras el sismo, las autoridades locales activaron una alerta de tsunami por la posible afectación.

El movimiento telúrico se registró a las 09:43 locales (01:43 GMT) y también provocó alarma en otras regiones del país, como en la isla de Mindanao, donde se encuentra la ciudad de Manay, a 20 kilómetros del epicentro registrado allí. El servicio sismológico nacional advirtió sobre posibles réplicas y daños estructurales, mientras los equipos de emergencia monitorean la situación.

PUEDES VER: "Pende de un hilo": medios internacionales informan sobre moción de vacancia contra Dina Boluarte en Perú

No fue el único movimiento sísmico durante el día

El 9 de mayo de 2025, Filipinas registró también un sismo de magnitud 4,5, según los datos oficiales del Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS). El movimiento telúrico se produjo en el mar, a unos 46 kilómetros al sureste de Gigmoto, en la provincia de Catanduanes, ubicada en la región de Bícol. El epicentro se localizó a una profundidad aproximada de 26 kilómetros.

El PHIVOLCS precisó que el sismo fue de origen tectónico, causado por el movimiento de fallas locales en la zona oriental del archipiélago. No se emitió alerta de tsunami, dado que la magnitud y la ubicación no reunían las condiciones para generar olas de gran tamaño.

¿Por qué hay terremotos en Filipinas?

Filipinas registra una alta frecuencia de terremotos porque se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del planeta, según información oficial del Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) y el USGS. Este arco geológico concentra alrededor del 90 % de los sismos del mundo debido a la interacción de varias placas tectónicas.

En el caso específico de Filipinas, el archipiélago se ubica en la confluencia de las placas del Pacífico, Euroasiática y Filipina, que se mueven constantemente y generan fallas activas a lo largo del territorio. Estos choques y deslizamientos de placas producen sismos frecuentes, algunos de gran magnitud, lo que convierte al país en una de las regiones más propensas a terremotos y tsunamis a nivel mundial.

