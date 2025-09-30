Terremoto de magnitud 6,9 sacude Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos

Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió este martes las costas del centro de Filipinas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que corrigió un registro inicial de 7,0; el epicentro se localizó en el mar, a unos 11 kilómetros al este-sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol con una población cercana a 33.000 habitantes.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó que no existe amenaza de tsunami tras el reciente sismo. Las autoridades recordaron que Filipinas se ubica en el denominado “Anillo de Fuego” del Pacífico, una extensa zona de intensa actividad sísmica que rodea la cuenca oceánica desde el sudeste asiático hasta el sur de Chile, incluyendo también Japón, Alaska y América Central.

El trágico antecedente en Filipinas

El 2 de diciembre de 2023, un terremoto de magnitud 7,6 sacudió el este de la isla de Mindanao, en Filipinas, a las 22:37 hora local (14:37 UTC). El epicentro se localizó a aproximadamente 21,2 kilómetros al sureste de Hinatuan, en la provincia de Surigao del Sur, a una profundidad de 32,8 kilómetros.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó que la intensidad máxima alcanzó el nivel VII en la escala de Mercalli Modificada, lo que indica una sacudida "muy fuerte". Las autoridades filipinas emitieron una alerta de tsunami para las provincias de Surigao del Sur y Davao Oriental, que fue levantada al día siguiente tras evaluar que la amenaza había pasado.

El impacto del sismo fue significativo: se registraron tres muertes y 79 personas resultaron heridas. Además, aproximadamente 399,765 personas de 100,174 familias se vieron afectadas, y más de 100,000 residentes quedaron sin hogar.

Las autoridades locales reportaron daños en viviendas, infraestructura y servicios públicos. En Hinatuan, por ejemplo, 142 casas colapsaron y 852 resultaron dañadas. La situación llevó a la declaración del estado de calamidad en la ciudad, y se suspendieron las clases y actividades gubernamentales para facilitar la asistencia a los afectados.

¿Por qué hay terremotos en Filipinas?

Filipinas registra una alta frecuencia de terremotos porque se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del planeta, según información oficial del Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) y el USGS. Este arco geológico concentra alrededor del 90 % de los sismos del mundo debido a la interacción de varias placas tectónicas.

En el caso específico de Filipinas, el archipiélago se ubica en la confluencia de las placas del Pacífico, Euroasiática y Filipina, que se mueven constantemente y generan fallas activas a lo largo del territorio. Estos choques y deslizamientos de placas producen sismos frecuentes, algunos de gran magnitud, lo que convierte al país en una de las regiones más propensas a terremotos y tsunamis a nivel mundial.