Mundo

Cierre gubernamental en Estados Unidos causa retrasos y cancelaciones en los aeropuertos del país

El cierre parcial del gobierno de EE. UU. ha provocado retrasos en aeropuertos clave como Chicago, Newark y Houston. La FAA señala la falta de personal en los centros de control como la causa principal.

El cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos generó consecuencias en el tráfico aéreo, causando retrasos en las operaciones de aeropuertos como Chicago, Newark, Houston, Dallas, Nashville y Boston. La Administración Federal de Aviación (FAA) explicó que la falta de personal en los centros de control de tráfico aéreo es la principal causa, ya que los controladores aéreos siguen sin ser remunerados.

Según los datos proporcionados por FlightAware, en los dos primeros días de la semana se reportaron alrededor de 10.000 vuelos retrasados, un número que, si bien no es extraordinario, refleja el impacto en el sistema de aviación. La FAA advirtió que los problemas podrían empeorar si el cierre gubernamental persiste, ya que la escasez de controladores aéreos sigue afectando los aeropuertos.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, comentó que el aumento en las ausencias por enfermedad entre los controladores aéreos ha obligado a la FAA a tomar medidas para ralentizar el tráfico aéreo y asegurar que las operaciones se mantengan seguras. "Quiero que los vuelos no se retrasen. No quiero que se cancelen, pero nuestras prioridades son la seguridad", dijo.

"Debe terminar el cierre del gobierno”

El Sindicato Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (NATCA) emitió una advertencia a sus miembros, reiterando que cualquier participación en acciones laborales coordinadas, que puedan comprometer la seguridad aérea o generar retrasos intencionales, resultaría en sanciones severas, incluyendo la expulsión del servicio federal.

“Participar en una acción laboral puede derivar en la expulsión del servicio federal. No solo es ilegal, sino que también debilita la credibilidad del sindicato y su capacidad para representar a los trabajadores”, indicó la organización.

Por su parte, Nick Daniels, presidente de NATCA, instó al Congreso a tomar medidas rápidas para poner fin a la paralización administrativa. Durante una conferencia de prensa en Newark, Daniels indicó: “No tenemos tiempo que perder con distracciones innecesarias. Nuestro mensaje es claro: debe terminar el cierre del gobierno”.

Las consecuencias del cierre gubernamental en los aeropuertos

Durante el cierre federal, los empleados públicos vienen suspendiendo sus labores o continúan trabajando sin recibir compensación económica. Esto afecta particularmente a los empleados de la Administración Federal de Aviación (FAA), quienes, aunque están obligados a garantizar la seguridad aérea, enfrentan un aumento de ausentismo y sobrecarga laboral debido a la falta de pago.

Según lo revelado por Reuters, en algunas regiones, los centros de control aéreo han reducido su personal en hasta un 50 %, lo que ha generado una presión adicional sobre los trabajadores restantes.

Por su parte, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) tambien experimentó un ligero aumento de ausencias entre su personal encargado de los controles en aeropuertos. A pesar de ello, la mayoría de los aeropuertos siguen operando con normalidad, aunque los tiempos de espera y las filas en los puntos de control más importantes han aumentado.

El secretario de la FAA advirtió que, si la reducción de personal persiste, será necesario ralentizar aún más el tráfico aéreo para evitar riesgos, lo que podría generar un impacto significativo en la eficiencia de los vuelos.

