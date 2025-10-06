HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

China desafía a Estados Unidos y traza su camino hacia el dominio global en chips e inteligencia artificial

El próximo plan quinquenal será decisivo para China: impulsará su autosuficiencia tecnológica en chips e IA y contestará al bloqueo de EE. UU., mientras refuerza su estrategia de innovación global.

China, con su plan quinquenal, busca liderar el mercado de los semiconductores y la IA.
China, con su plan quinquenal, busca liderar el mercado de los semiconductores y la IA. | Composición LR

Desde Pekín se prepara una ofensiva tecnológica que busca desplazar a Washington del centro de la competencia en semiconductores e inteligencia artificial. China apuesta por consolidar su liderazgo tecnológico frente a Estados Unidos mediante inversiones estratégicas, desarrollo propio y una visión que conecta I+D, formación de talento y exploración de nuevas rutas técnicas.

Este movimiento llega en un momento en que Estados Unidos impone restricciones clave a la exportación de tecnología avanzada. Para China, el próximo quinquenio (2026‑2030) será una etapa crítica para alcanzar la autonomía tecnológica y redefinir su posición en la geopolítica de los chips.

PUEDES VER: China desafía a las baterías de litio con un dispositivo de iones de hidruro 6 veces más potente

lr.pe

El plan de China para liderar el campo de los semiconductores y la inteligencia artificial

China ha declarado como objetivo nacional posicionarse a la vanguardia en los sectores de chips e inteligencia artificial. Ha logrado autosuficiencia tecnológica parcial en nodos maduros —como los de 28 nm—, pero aún enfrenta limitaciones en litografía avanzada, equipos de producción y diseño de microprocesadores de alta gama. Como parte de su estrategia, promueve tecnologías como FDSOI y el empaquetado de chiplets como alternativas técnicas a la litografía EUV, altamente restringida por Estados Unidos.

El profesor Ye Tianchun, de la Academia de Ciencias de China, ha advertido que la industria debe superar el modelo de “sustitución de importaciones” y dar paso a un ecosistema de innovación propio. Critica la competencia tecnológica interna de bajo nivel, con múltiples empresas replicando desarrollos ya existentes, lo que dispersa recursos. China también está apostando por el fortalecimiento del ecosistema RISC‑V, una arquitectura de código abierto que permitiría romper con el monopolio de los diseños occidentales.

El desarrollo de IA en China es visto como motor paralelo: no solo genera una demanda creciente de chips especializados, sino que está transformando el diseño, prueba y fabricación de estos componentes. Desde algoritmos hasta hardware, el país busca un modelo propio que integre datos, potencia de cálculo y redes para asegurar su independencia tecnológica.

PUEDES VER: El país con la deuda nacional más alta del mundo que supera a China, Reino Unido y Japón juntos con más de US$30 billones en 2025

lr.pe

El secreto chino para ser el mejor en la exploración espacial, el 5G y las nuevas energías

El ascenso de China en áreas como la exploración espacial, el 5G y las energías limpias es visible. Durante el XIV plan quinquenal (2021‑2025), el país aumentó su inversión en I+D en un 48 % respecto a 2020 y se ubicó entre las diez economías más innovadoras del mundo. Sin embargo, el gran reto está en el dominio de semiconductores e IA, sectores donde EE. UU. ha impuesto restricciones estratégicas.

Ye advierte que la industria debe dejar de depender de hojas de ruta extranjeras y construir “su propia casa con sus propios planos”. Esto implica adoptar tecnologías emergentes, como la litografía de nanoimpresión, e integrar la IA explicable y la computación inspirada en el cerebro para mejorar la eficiencia de los sistemas.

Según el académico Chen Xiaohong, del Instituto de Ingeniería de China, la estrategia de IA de China se apoyará en tres pilares: avances en algoritmos y marcos de desarrollo, integración de datos con poder de cómputo nacional, y aplicaciones en sectores clave como vehículos inteligentes, robots humanoides y metaverso. Estas apuestas, detalladas en foros como la Feria Industrial Internacional de China, serán prioritarias en el 15º plan quinquenal.

