Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
USA

Esta es la fortuna y empresas de Larry Ellison, el cofundador de Oracle que superó a Elon Musk como el hombre más rico del mundo

El patrimonio de Larry Ellison aumentó más de US$100.000 millones en solo un día. Ahora supera a Elon Musk como el hombre más rico del mundo.

Larry Ellison superó a Elon Musk con una fortuna de US$393.000 millones.
Larry Ellison superó a Elon Musk con una fortuna de US$393.000 millones.

Lawrence Joseph Ellison, conocido en el mundo empresarial como Larry Ellison, desplazó a Elon Musk como el hombre más rico del mundo en 2025. Este cambio se debió al impresionante crecimiento de Oracle.

En tan solo un día, el patrimonio de Ellison aumentó más de US$100.000 millones. Según Bloomberg, la fortuna del cofundador de Oracle ahora se estima en US$393.000 millones.

¿Larry Ellison superó a Elon Musk como el hombre más rico del mundo?

Las acciones de Oracle subieron un 41% en 2025. Este impulso bursátil disparó el patrimonio de Larry Ellison, quien firmó contratos clave con gigantes tecnológicos como OpenAI, Meta y Nvidia.

De acuerdo con Bloomberg, la fortuna de Ellison aumentó a unos US$393.000 millones y superó los US$385.000 millones de Elon Musk. El CEO de Tesla se había convertido en la persona más rica del mundo por primera vez en 2021.

Larry Ellison se convirtió en uno de los referentes de la industria del software a nivel mundial.

Larry Ellison se convirtió en uno de los referentes de la industria del software a nivel mundial. Foto: Los Ángeles Times

Empresas y sectores en los que invierte Larry Ellison

Larry Ellison posee cerca del 40% de Oracle y ha invertido de forma estratégica en diferentes industrias:

  • Tesla: formó parte del directorio entre 2018 y 2022, y aún mantiene acciones valoradas en miles de millones de dólares.
  • Skydance Media: posee casi el 50% de esta productora de Hollywood, tras su fusión con Paramount en una operación valorada en US$28.000 millones.
  • NetSuite: empresa de software empresarial adquirida por Oracle, en la que conserva una participación significativa.
  • Tako Ventures LLC: firma que fundó para gestionar parte de sus inversiones privadas.

Pero la fortuna de Ellison no se limita al mundo empresarial. En 2012 compró casi toda la isla de Lanai, en Hawái, por US$300 millones. Allí desarrolló un modelo de turismo sostenible de lujo.

