HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad
Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad     Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad     Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad     
Desplome de techo en comisaría de Suquillo deja tres policías heridos
Desplome de techo en comisaría de Suquillo deja tres policías heridos     Desplome de techo en comisaría de Suquillo deja tres policías heridos     Desplome de techo en comisaría de Suquillo deja tres policías heridos     
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

Asi será el plan de la ONU en Gaza tras alto el fuego: 60 días para alimentos, salud, agua y refugios

Este plan busca proporcionar alimentos, agua y servicios sanitarios a 2,1 millones de personas en Gaza, así como asistencia nutricional para 500.000 con desnutrición severa.

La ONU está lista para lanzar un plan de 60 días de asistencia humanitaria en Gaza, con 170.000 toneladas de ayuda disponibles, una vez entre en vigor el alto el fuego. Foto: composición LR/AFP
La ONU está lista para lanzar un plan de 60 días de asistencia humanitaria en Gaza, con 170.000 toneladas de ayuda disponibles, una vez entre en vigor el alto el fuego. Foto: composición LR/AFP

La ONU afirma estar lista para lanzar, tan pronto como entre en vigor el alto el fuego en Gaza, un plan de 60 días para asistir a la población del territorio devastado, para el que ya dispone de 170.000 toneladas de ayuda humanitaria.

"Varios cientos" de camiones al día serán movilizados para implementar el plan en auxilio de una población a la que desde hace meses Israel no permite acceder a alimentos y medicamentos, entre otros productos de primera necesidad.

PUEDES VER: Trump afirma que Hamás liberará rehenes el 13 o 14 de octubre y promete reconstruir Gaza con ayuda global

lr.pe

"Nuestro plan detallado y probado está en marcha. Nuestros suministros, 170.000 toneladas de alimentos, medicamentos y otros bienes, están disponibles. Nuestros equipos valientes, expertos y decididos están preparados", declaró este jueves Tom Fletcher, jefe humanitario de la ONU, durante una videoconferencia desde Arabia Saudita.

Alimentos y agua

"La hambruna debe revertirse en los lugares donde ha arraigado y prevenirse en los demás", clamó Fletcher.

El plan proporcionará ayuda alimentaria a 2,1 millones de personas y asistencia nutricional más específica a 500.000 personas que padecen desnutrición severa.

Incluye distribución en especie, apoyo a panaderías y comedores comunitarios, y dinero en efectivo para que 200.000 familias adquieran los alimentos que elijan.

PUEDES VER: Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza tras recibir garantías: "Un alto al fuego permanente"

lr.pe

La ONU también pretende proporcionar servicios de agua y saneamiento a 1,4 millones de personas.

"Ayudaremos a reparar la red de distribución de agua (...) y las fugas de alcantarillado", "retiraremos los residuos de las zonas residenciales y proporcionaremos productos de higiene, jabón, champú, detergentes y toallas sanitarias", declaró el funcionario de la ONU.

Salud, educación, refugios

La ONU trabajará para restaurar el sistema de salud, que está "diezmado", proporcionar más equipos y medicamentos, aumentar las evacuaciones médicas, desplegar más equipos médicos de emergencia y fortalecer la atención básica y la salud mental.

PUEDES VER: Petro respalda a Catar como mediador para que EE. UU. frene ataques contra embarcaciones en el mar Caribe

lr.pe

Se prevé la distribución de "miles de tiendas de campaña cada semana".

El plan también incluye la reapertura de centros educativos temporales para 700.000 niños.

El dinero necesario

"Para que todo esto sea posible, necesitamos diez cosas", insistió Fletcher.

Entre estas condiciones mencionó el ingreso de "al menos 1,9 millones de litros de combustible cada semana", el restablecimiento del gas para cocinar y la apertura de todos los cruces fronterizos con más escáneres para agilizar la autorización de los envíos y la seguridad.

PUEDES VER: Gazatíes reaccionan de forma histórica al anuncio de Trump sobre acuerdo entre Israel y Hamás

lr.pe

También que la población asistida pueda acceder sin obstáculos a la ayuda enviada, así como fondos para el plan.

"Hasta la fecha, solo se ha financiado el 28% del plan humanitario de 4.000 millones de dólares para 2025 en los territorios palestinos", lamentó.

La ONU necesitará fondos para superar las 170.000 toneladas de ayuda, especialmente en Israel, Jordania, Egipto y Chipre, que no serán suficientes para cubrir estos primeros 60 días.

"Seamos claros: este problema no desaparecerá en dos meses", advirtió el alto funcionario.

Notas relacionadas
Trump afirma que Hamás liberará rehenes el 13 o 14 de octubre y promete reconstruir Gaza con ayuda global

Trump afirma que Hamás liberará rehenes el 13 o 14 de octubre y promete reconstruir Gaza con ayuda global

LEER MÁS
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza tras recibir garantías: "Un alto al fuego permanente"

Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza tras recibir garantías: "Un alto al fuego permanente"

LEER MÁS
Gazatíes reaccionan de forma histórica al anuncio de Trump sobre acuerdo entre Israel y Hamás

Gazatíes reaccionan de forma histórica al anuncio de Trump sobre acuerdo entre Israel y Hamás

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza tras recibir garantías: "Un alto al fuego permanente"

Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza tras recibir garantías: "Un alto al fuego permanente"

LEER MÁS
La increíble fortuna de Iris Fontbona, la mujer más rica de América Latina que domina el mercado del cobre en Chile

La increíble fortuna de Iris Fontbona, la mujer más rica de América Latina que domina el mercado del cobre en Chile

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y traza su camino hacia el dominio global en chips e inteligencia artificial

China desafía a Estados Unidos y traza su camino hacia el dominio global en chips e inteligencia artificial

LEER MÁS
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: está a pocas horas de Lima

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: está a pocas horas de Lima

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Accidente en Vía Evitamiento genera congestión vehicular tras cierre de dos carriles hacia el norte

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

Mundo

Estos son los 5 países de América Latina que ganaron más premios Nobel en el mundo: ¿en qué puesto está Perú?

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: está a pocas horas de Lima

Organización Conaie duda del atentado contra Noboa y no descarta que se busque "criminalizar el movimiento" en Ecuador

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Revelan que tesis de Patricia Benavides pasó por Turnitin con el nombre "UAP.doc" y tuvo 86% de similitud en 2023

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025