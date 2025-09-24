HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Primera ministra de Dinamarca pide perdón a mujeres de Groenlandia víctimas de anticoncepción forzada

Entre 1966 y 1992, unas 4.500 mujeres inuit fueron víctimas de una campaña de anticoncepción forzada que buscaba reducir la tasa de natalidad de la población originaria de Groenlandia.

Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, durante su visita a Groenlandia.
Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, durante su visita a Groenlandia. | Foto: AFP

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, viajó a Groenlandia para pedir disculpas, en nombre del Estado, a las mujeres víctimas de una campaña de anticoncepción forzada que se prolongó durante décadas.

"Solo hay una cosa que decirles: perdón por la injusticia que se les infligió por ser groenlandeses. Perdón por lo que se les quitó y por el dolor que eso les causó, en nombre de Dinamarca. Perdón", señaló Frederiksen en Nuuk, la capital de la isla ártica.

PUEDES VER: Groenlandia, el territorio deseado por Trump, celebra sus elecciones en busca de la independencia de Dinamarca

lr.pe

Unas 4.500 mujeres inuit fueron víctimas

Desde 1966 hasta 1992, las autoridades danesas colocaron un dispositivo intrauterino (DIU) sin consentimiento a unas 4.500 mujeres inuit de Groenlandia. La mitad de ellas se encontraban en edad fértil.

El objetivo de esta campaña de anticoncepción forzada era reducir la tasa de natalidad de la población originaria de Groenlandia, un territorio autónomo que pertenece al Reino de Dinamarca.

Varias de las víctimas, vestidas de negro, se secaron las lágrimas durante la ceremonia celebrada en la Casa de la Cultura de Nuuk, mientras escuchaban en silencio a la jefa del Gobierno danés.

Muchas de las mujeres que fueron víctimas de la campaña de anticoncepción forzada quedaron estériles y casi todas sufrieron problemas físicos o psicológicos.

Una de ellas, identificada como Kirstine Berthelsen, declaró que esta ceremonia le permitirá seguir adelante con su vida sin que el odio, la ira y la negatividad la consumieran por dentro.

La mujer de 66 años reveló que, a causa de la campaña de anticoncepción forzada, padeció dos embarazos ectópicos, prolongadas estancias hospitalarias, varias intervenciones quirúrgicas y la extirpación de una trompa de Falopio.

PUEDES VER: "No quieren ser estadounidenses": Groenlandia se opone a ser parte de Estados Unidos, según Dinamarca

lr.pe

Este escándalo es uno los casos sensibles que empañan las relaciones de Dinamarca con Groenlandia, incluyendo adopciones forzadas y el retiro de niños inuit groenlandeses de sus familias.

Antes de que hablara la jefa del Gobierno danés, el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, se distanció de las palabras de Mette Frederiksen.

"Estas disculpas no significan que aceptemos lo que pasó. Estamos aquí hoy porque no aceptamos lo que pasó", declaró el político de 34 años.

PUEDES VER: Marco Rubio señala que intención de Donald Trump de comprar Groenlandia “no es broma” y es de “interés nacional”

lr.pe

En agosto, Mette Frederiksen había presentado una disculpa largamente esperada a las víctimas de la campaña de anticoncepción forzada, en un comunicado escrito.

Frederiksen anunció además la creación de un "fondo de reconciliación" para indemnizar a las víctimas, así como a otros groenlandeses que sufrieron discriminación por ser de origen inuit.

Mads Pramming, abogado que representa a unas 150 víctimas que demandaron a Dinamarca por violación de sus derechos y solicitan una compensación económica, lo calificó como algo positivo.

"Es una muy buena noticia porque mis clientes no están satisfechos solo con una disculpa", sentenció.

Notas relacionadas
Dinamarca cerró el aeropuerto de Copenhague tras denunciar un "grave" ataque ante el sobrevuelo de drones

Dinamarca cerró el aeropuerto de Copenhague tras denunciar un "grave" ataque ante el sobrevuelo de drones

LEER MÁS
Accidente de tren rápido en Dinamarca: un fallecido y varios heridos tras choque con vehículo

Accidente de tren rápido en Dinamarca: un fallecido y varios heridos tras choque con vehículo

LEER MÁS
Groenlandia, el territorio deseado por Trump, celebra sus elecciones en busca de la independencia de Dinamarca

Groenlandia, el territorio deseado por Trump, celebra sus elecciones en busca de la independencia de Dinamarca

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Menor de 14 años muere tras ser sometida a cirugía estética en México: padre denuncia que se enteró de la verdad en su funeral

Menor de 14 años muere tras ser sometida a cirugía estética en México: padre denuncia que se enteró de la verdad en su funeral

LEER MÁS
El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile

El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile

LEER MÁS
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
China buscará una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

China buscará una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

LEER MÁS
Trump amenaza a Maduro frente a la ONU y advierte que Estados Unidos "hará volar por los aires" a narcotraficantes

Trump amenaza a Maduro frente a la ONU y advierte que Estados Unidos "hará volar por los aires" a narcotraficantes

LEER MÁS
La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Más de 150 mil estadunidenses piden empleo en el ICE para apoyar plan antiinmigratorio de Trump y deportar a extranjeros

Mundo

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Donald Trump vincula el paracetamol con el autismo y sugiere a gestantes a dejar de tomarlo, pese a que no hay evidencia científica

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota