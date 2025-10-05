¿Qué se sabe de la supuesta incursión de aviones de combate de Estados Unidos que el régimen de Maduro denuncia?

El gobierno de Nicolás Maduro denunció la incursión de cinco aviones de combate F-35 de EE. UU. cerca de su costa, a 75 kilómetros de Venezuela. Foto: Defoline

El gobierno de Nicolás Maduro denunció la incursión de cinco aviones de combate de EE. UU. cerca del espacio aéreo venezolano. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó el hecho como una "provocación" y una "amenaza contra la seguridad de la Nación". La supuesta detección ocurrió este jueves 2 de octubre a aproximadamente 75 kilómetros de la costa venezolana, dentro de la Región de Información de Vuelo de Maiquetía.

Esta denuncia se produce en un contexto de elevada tensión militar entre ambos países, marcado por el despliegue de buques de guerra y aeronaves estadounidenses en el Caribe. La administración de Donald Trump justifica su presencia como parte de operaciones antinarcóticos, mientras que Caracas la interpreta como una preparación para un "cambio de régimen".

¿Qué tipo de aviones detectó Venezuela cerca de su costa y con qué características?

Según el reporte oficial del Comando de Defensa Aeroespacial Integral de Venezuela, los aviones de combate de EE. UU. identificados fueron cazas F-35. Vladimir Padrino López especificó que las aeronaves se desplazaban a una velocidad de 400 nudos (740 km/h) y mantenían una altitud de 35.000 pies (10.600 metros). El ministro afirmó que "nunca habíamos visto este despliegue de aviones, que sabemos que están estacionados en Puerto Rico, de la clase F-35".

El F-35 es un caza furtivo de quinta generación fabricado por Lockheed Martin, operativo desde 2015. Su tecnología de sigilo lo diseñó para penetrar defensas aéreas y realizar ataques de precisión. La variante F-35B, desplegada en el Caribe, cuenta con capacidad de despegue corto y aterrizaje vertical, ideal para operar desde bases austeras o portaaviones.

¿En qué zonas marítimas ocurrieron los vuelos?

La detección de los aviones de combate de EE. UU. se produjo a 75 kilómetros de la costa venezolana, según el comunicado oficial del ministerio de Defensa venezolano. Esta ubicación sitúa a las aeronaves dentro de la Zona Económica Exclusiva de Venezuela (que se extiende 200 millas náuticas desde la costa), pero fuera de su espacio aéreo soberano, el cual comprende 12 millas náuticas.

La incursión reportada ocurrió dentro de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía, un espacio aéreo controlado por Venezuela. Padrino López aseguró que la detección la realizaron los sistemas de defensa aérea venezolana y que un avión comercial de la aerolínea colombiana Avianca también reportó el avistamiento a la torre de control del aeropuerto de Maiquetía.

¿Cómo respondió Washington ante las acusaciones de incursión aérea?

Hasta el momento, la administración de Donald Trump y el Comando Sur de EE. UU. no emitieron un comunicado oficial para confirmar o desmentir las acusaciones específicas sobre el vuelo de los F-35. El silencio oficial contrasta con la publicación de un video en la cuenta oficial del Comando Sur en X, que muestra a los cazas F-35B siendo armados en Puerto Rico con misiles aire-aire y bombas guiadas.

Previamente, altos funcionarios de la Casa Blanca justificaron el envío de una decena de estos aviones a la isla para apoyar las operaciones antinarcóticos. El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la estrategia: "En el pasado, se intentó interceptarlos. Ahora, el objetivo es detenerlos". El gobierno estadounidense acusa a Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles.

¿Cómo responde Venezuela a la presencia militar estadounidense?

La respuesta de Caracas a la presencia de los aviones de combate de EE. UU. incluye una movilización militar y civil. El gobierno de Nicolás Maduro activó un decreto de "conmoción exterior" que amplía los poderes del mandatario para tomar el control militar de servicios públicos e instituciones estratégicas en caso de una agresión externa.

"Nos preparamos para una posible eventualidad, un posible estado de excepción", afirmó el general Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada. Venezuela realiza ejercicios militares cada sábado y entrena a sus milicianos, una fuerza civil de apoyo al gobierno que afirma contar con 4,5 millones de integrantes, para enfrentar lo que denomina una "amenaza militar inminente".