Bono de Guerra Económica con aumento HOY, 29 de septiembre: fechas de pago oficiales y montos actualizados confirmados vía Sistema Patria

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

Continúa la entrega del Bono de Guerra correspondiente a septiembre de 2025. Desde el lunes 22, los adultos mayores que forman parte del IVSS y del programa Amor Mayor comenzaron a recibir los 7.800 bolívares asignados. En cambio, los beneficiarios restantes ya habían recibido el pago en fechas previas: jueves 11 y martes 16 del mismo mes.

En este contenido te compartimos los aspectos más relevantes sobre este beneficio social en Venezuela, incluyendo los montos vigentes, el calendario de pagos y cómo realizar el cobro correctamente.

Bono de Guerra, septiembre 2025: ¿cuándo llegó el pago vía Sistema Patria?

El Bono de Guerra de septiembre 2025 ya empezó a pagarse. Según el cronograma establecido por el Gobierno, los tres grupos priorizados han recibido este beneficio económico. A continuación, te mostramos cómo se llevó a cabo la distribución según las fechas programadas:

Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: jueves 11 de septiembre (con Cestaticket)

jueves 11 de septiembre (con Cestaticket) Bono de Guerra para jubilados: martes 16 de septiembre (sin Cestaticket)

martes 16 de septiembre (sin Cestaticket) Bono de Guerra para pensionados: lunes 22 de septiembre.

Anuncio del Bono de Guerra de septiembre 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

¿De cuánto es el Bono de Guerra de septiembre 2025 en Venezuela?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un nuevo ajuste en las asignaciones del Bono de Guerra Económica, distribuidas a través del Sistema Patria. Esta actualización aplica para los tres grupos de beneficiarios habituales y responde al mecanismo de indexación vigente. A continuación, te detallamos los montos actualizados para septiembre de 2025:

Trabajadores públicos: recibieron 18.720 bolívares o 120 dólares indexados

recibieron 18.720 bolívares o 120 dólares indexados Jubilados: recibieron 17.472 bolívares o 112 dólares indexados

recibieron 17.472 bolívares o 112 dólares indexados Pensionados: recibieron 7.800 bolívares o 50 dólares indexados.

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".