HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Datos LR

Bono de Guerra Económica con aumento HOY, 29 de septiembre: fechas de pago oficiales y montos actualizados confirmados vía Sistema Patria

Según lo informado por el Sistema Patria, el Bono de Guerra de septiembre 2025 fue incrementado. Este apoyo económico experimenta ajustes mensuales, dado que su monto está atado al tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN
El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

Continúa la entrega del Bono de Guerra correspondiente a septiembre de 2025. Desde el lunes 22, los adultos mayores que forman parte del IVSS y del programa Amor Mayor comenzaron a recibir los 7.800 bolívares asignados. En cambio, los beneficiarios restantes ya habían recibido el pago en fechas previas: jueves 11 y martes 16 del mismo mes.

En este contenido te compartimos los aspectos más relevantes sobre este beneficio social en Venezuela, incluyendo los montos vigentes, el calendario de pagos y cómo realizar el cobro correctamente.

PUEDES VER: Bono de Guerra con aumento HOY: fecha de pago del ingreso, cuáles son los montos y últimas noticias del Sistema Patria

lr.pe

Bono de Guerra, septiembre 2025: ¿cuándo llegó el pago vía Sistema Patria?

El Bono de Guerra de septiembre 2025 ya empezó a pagarse. Según el cronograma establecido por el Gobierno, los tres grupos priorizados han recibido este beneficio económico. A continuación, te mostramos cómo se llevó a cabo la distribución según las fechas programadas:

  • Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: jueves 11 de septiembre (con Cestaticket)
  • Bono de Guerra para jubilados: martes 16 de septiembre (sin Cestaticket)
  • Bono de Guerra para pensionados: lunes 22 de septiembre.
Anuncio del Bono de Guerra de septiembre 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

Anuncio del Bono de Guerra de septiembre 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

¿De cuánto es el Bono de Guerra de septiembre 2025 en Venezuela?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un nuevo ajuste en las asignaciones del Bono de Guerra Económica, distribuidas a través del Sistema Patria. Esta actualización aplica para los tres grupos de beneficiarios habituales y responde al mecanismo de indexación vigente. A continuación, te detallamos los montos actualizados para septiembre de 2025:

  • Trabajadores públicos: recibieron 18.720 bolívares o 120 dólares indexados
  • Jubilados: recibieron 17.472 bolívares o 112 dólares indexados
  • Pensionados: recibieron 7.800 bolívares o 50 dólares indexados.

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".

Notas relacionadas
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 28 de septiembre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 28 de septiembre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

LEER MÁS
Resultados Triple Gordo de HOY, 28 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 164 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

Resultados Triple Gordo de HOY, 28 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 164 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

LEER MÁS
Resultados Kingo Táchira de HOY, 28 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 143 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

Resultados Kingo Táchira de HOY, 28 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 143 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
50 frases por el Día de la Primavera en Perú: comparte estos mensajes bonitos el 23 de septiembre vía WhatsApp y Instragram

50 frases por el Día de la Primavera en Perú: comparte estos mensajes bonitos el 23 de septiembre vía WhatsApp y Instragram

LEER MÁS
¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre en Perú? El verdadero origen de esta popular tradición

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre en Perú? El verdadero origen de esta popular tradición

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados Kingo Táchira de HOY, 28 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 143 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

Resultados Kingo Táchira de HOY, 28 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 143 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

LEER MÁS
Resultados Triple Gordo de HOY, 28 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 164 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

Resultados Triple Gordo de HOY, 28 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 164 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

LEER MÁS
Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 28 de septiembre: bonos oficiales para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 28 de septiembre: bonos oficiales para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 28 de septiembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 28 de septiembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: sigue el partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

Final explicado de 'Bon appétit, majestad': ¿qué pasa con el rey Yi Heon y la chef Ji Young en el capítulo 12?

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

Datos LR

Resultados Kingo Táchira de HOY, 28 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 143 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

Resultados Triple Gordo de HOY, 28 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 164 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 28 de septiembre: bonos oficiales para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: jóvenes salen a protestar por cuarta vez contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota