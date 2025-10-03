Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

El periodista Jaime Bayly volvió a referirse al conflicto entre Donald Trump y Venezuela en un nuevo programa a través de su canal de YouTube. Este miércoles 2 de octubre, en una edición titulada 'Cuando el secretario de Guerra lo considere conveniente', el expresentador de 'El francotirador' afirmó que "hay poderosas señales" de que Trump tomó la decisión de bombardear Venezuela.

"Hoy (miércoles), el gobierno de Trump ha notificado al Congreso que hay una guerra inminente", aseguró Bayly al inicio de su video, donde señaló como contexto la reciente oficialización del conflicto armado no internacional con las organizaciones internacionales ligadas al narcotráfico. "Está dando aviso de que está en guerra con los narcotraficantes de Venezuela y México", afirmó.

Bayly sostiene que EE. UU. planea bombardear Venezuela

Jaime Bayly teorizó que a Donald Trump le presentarán un "menú de opciones" para bombardear Venezuela, aunque ya parece inclinarse por una opción militar. No obstante, precisó que, al referirse a bombardear Venezuela, se refiere a objetivos estratégicos, como las instalaciones del Cártel de los Soles o los búnkeres donde se esconden los jefes de esta organización vinculada al narcotráfico.

"No sería, desde luego, una operación indiscriminada en zonas donde hay población civil", aseguró el comunicador. Según indicó, y citando a sus fuentes, Trump no correrá el menor riesgo y atacará desde lejos con drones y misiles. "Ni siquiera entrarán, creo yo, aviones en cielos venezolanos".

Bayly afirma que Venezuela da por hecho un bombardeo de Trump

Luego de referirse a la denuncia de Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, sobre cinco cazas bombarderos que habrían invadido el espacio aéreo del país, Bayly, citando al diario El País de España, aseguró que en Venezuela gobierna "un clima de paranoia y terror", debido a que ya se da por hecho que Donald Trump los va a bombardear.

"Las bombas irán dirigidas a objetivos estratégicos. Yo creo que incluirán búnkeres. No olviden que Estados Unidos disparó una bomba de penetración masiva desde otro tipo de aviones en Irán, y fue una operación militar muy exitosa, ya que entraron y salieron tras aniquilar lo que tenían que aniquilar", dijo Bayly en referencia a los últimos movimientos militares de Estados Unidos.

Finalizando sus referencias a las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, Bayly aseguró que, como vienen desarrollándose los hechos, es probable que "Trump apriete el botón", pese a que aún no está claro cuáles serán los objetivos estratégicos a atacar. "Podrían ser incluso los aeródromos militares, para destruir los pocos aviones venezolanos que aún pueden despegar, porque la mayoría, creo, ya ni despega", finalizó.