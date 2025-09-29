HOYSuscripcion LR Focus

Pagos MPPE información de HOY, 29 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

El MPPE activó el cronograma de pagos previsto para septiembre de 2025, que incluye la asignación del Bono de Guerra para el sector docente, junto con el depósito del Cestaticket y las quincenas correspondientes.

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de septiembre. Foto: composiciónLR/X

En septiembre de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) reactivó la entrega de los beneficios económicos destinados a su personal. Esta asignación incluye el Bono de Guerra Económica, el Cestaticket y las quincenas correspondientes para docentes y demás trabajadores del sector educativo.

Además, el Ejecutivo nacional contempla la distribución de nuevos subsidios como parte de su política de apoyo integral al personal del sistema educativo, sin distinción en el tipo de contratación.

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de septiembre 2025

El MPPE tiene programado entregar el Bono de Guerra a todo su personal, abarcando tanto a los trabajadores activos como a los jubilados. Junto a este beneficio, también se contempla el pago del Cestaticket y las quincenas habituales en todas las regiones del país.

  • Primera Quincena (comenzó a pagarse desde el 10 de septiembre)
  • Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 11 de septiembre)
  • Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 16 de septiembre)
  • Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 25 de septiembre)
  • Segunda Quincena (comenzó a pagarse desde el 25 de septiembre)

Bono Especial de Vacaciones: ¿cuál es el monto del MPPE?

De acuerdo con la información publicada por el canal Pagos MPPE, los docentes jubilados fueron beneficiados recientemente con un Bono Especial de Vacaciones. El monto otorgado fue de 7.700 bolívares, equivalente a unos 52 dólares según el tipo de cambio oficial del BCV.

Este pago fue dirigido al personal retirado del sector educativo y se efectuó en los últimos días de agosto.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?

  • Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
  • Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
  • Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
  • Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
  • Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.
