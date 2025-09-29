Pagos MPPE información de HOY, 29 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de septiembre. Foto: composiciónLR/X

En septiembre de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) reactivó la entrega de los beneficios económicos destinados a su personal. Esta asignación incluye el Bono de Guerra Económica, el Cestaticket y las quincenas correspondientes para docentes y demás trabajadores del sector educativo.

Además, el Ejecutivo nacional contempla la distribución de nuevos subsidios como parte de su política de apoyo integral al personal del sistema educativo, sin distinción en el tipo de contratación.

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de septiembre 2025

El MPPE tiene programado entregar el Bono de Guerra a todo su personal, abarcando tanto a los trabajadores activos como a los jubilados. Junto a este beneficio, también se contempla el pago del Cestaticket y las quincenas habituales en todas las regiones del país.

Primera Quincena (comenzó a pagarse desde el 10 de septiembre)

Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 11 de septiembre)

Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 16 de septiembre)

Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 25 de septiembre)

Segunda Quincena (comenzó a pagarse desde el 25 de septiembre)

Bono Especial de Vacaciones: ¿cuál es el monto del MPPE?

De acuerdo con la información publicada por el canal Pagos MPPE, los docentes jubilados fueron beneficiados recientemente con un Bono Especial de Vacaciones. El monto otorgado fue de 7.700 bolívares, equivalente a unos 52 dólares según el tipo de cambio oficial del BCV.

Este pago fue dirigido al personal retirado del sector educativo y se efectuó en los últimos días de agosto.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?