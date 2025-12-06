HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 6 de diciembre, según Jhan Sandoval

El horóscopo de Jhan Sandoval trae las predicciones para todos los signos zodiacales este 6 de diciembre. Descubre lo que el universo tiene preparado para tu amor, trabajo y salud.

Horóscopo de HOY, sábado 6 de diciembre de 2025 con Jhan Sandoval.
Horóscopo de HOY, sábado 6 de diciembre de 2025 con Jhan Sandoval. | Foto: Composición LR

Este sábado 6 de diciembre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Conoce si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval hoy, sábado 6 de diciembre?

Aries

Las dudas que tienes se irán disipando gracias a los detalles y a las atenciones que tendrá esa persona contigo. Es posible que recibas una invitación a salir de su parte. Acéptala, la pasarás muy bien.

Tauro

Analizarás esa propuesta sentimental que has recibido y decidirás seguir conociendo a esa persona sin apresurar ninguna situación. Te sientes bien como estás y no apresurarás ninguna situación.

Géminis

Algunos cambios imprevistos retrasarán los planes que tienes en mente. No obstante, lograrás tener el control de todo y podrás dirigirte hacia tus objetivos. Es posible un viaje corto o desplazamiento.

Cáncer

Algunos cambios imprevistos retrasarán los planes que tienes en mente. No obstante, lograrás tener el control de todo y podrás dirigirte hacia tus objetivos. Es posible un viaje corto o desplazamiento.

Leo

Día ideal para la vida social, salir con amistades o frecuentar a esa persona que te interesa. No obstante, evita iniciar una relación amorosa si no sientes totalmente seguro de lo que estás sintiendo.

Virgo

No te confíes de la seguridad económica que estás logrando, es posible que te animes a realizar inversiones o compras que puedan resultar perjudiciales. No te precipites en gastos, cuida tus ingresos.

Libra

Ahora que esa persona te envía mensajes y se hace presente actuarías con cierta indiferencia. Cambiará de estrategia para acercarse a ti y gracias a su insistencia cederás a la reconciliación.

Escorpio

No estás fluyendo de manera equilibrada en ese vínculo sentimental. Recuerda que los celos y el querer dominar no te conducirán a nada. Bríndale más seguridad a esa persona o se distanciará.

Sagitario

No dejes que los malos pensamientos te atrapen. Ese problema que parece insalvable tiene solución y hoy una amistad te ayudará a ver el camino. Paciencia, en poco tiempo todo se resolverá. 

Capricornio

La persona que amas no sabe por todo lo que estás pasando y no debes de descargar con ella las frustraciones que vienes sintiendo. Evita alterarte y mantén la calma al dialogar.

Acuario

Una persona que no puede olvidarte volverá para intentar el recuperarte sentimentalmente, pero tú ya no sientes lo mismo y se lo harás saber. Nadie volverá a quitarte tu tranquilidad.

Piscis

No sigas a la espera de llamadas o mensajes que aún no llegarán. Es momento de dirigir tu atención a personas y situaciones que te hagan realmente feliz. Olvida y espera nuevas oportunidades. 

