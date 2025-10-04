El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este sábado 4 de octubre que Israel se encargará de desarmar al grupo terrorista palestino Hamás, ya sea utilizando el plan propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump o mediante una intervención militar directa.

"Hamás será desarmado (...) esto ocurrirá, ya sea diplomáticamente por el plan de Trump o militarmente por nosotros", señaló Netanyahu en un discurso televisado. "También se lo he dicho a Washington. Se logrará de manera fácil o difícil, pero se logrará", agregó.

Netanyahu espera tener de vuelta a todos los rehenes de Gaza "en los próximos días"

Netanyahu afirmó que espera que todos los rehenes que se encuentran retenidos en Gaza puedan regresar a sus casas muy tarde. "Espero que en los próximos días podamos traer de vuelta a todos nuestros rehenes (…) durante la festividad de Sucot", afirmó el primer ministro de Israel y aseguró que "la presión militar y diplomática" había obligado a Hamás a aceptar la liberación de los cautivos.

Por otra parte, Netanyahu dijo que ordenó a los negociadores viajar a Egipto para discutir los detalles de un acuerdo sobre la Franja de Gaza. El objetivo es que las negociaciones se limiten "a unos pocos días", aunque no especificó la fecha en que se llevarán a cabo las conversaciones.

La advertencia de Trump a Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó en claro que "no tolerará "ningún retraso" en la ejecución de su plan para liberar a los rehenes que Hamás tiene cautivos en la Franja de Gaza.

Asimismo, la Casa Blanca también informó que Jared Kushner, yerno de Trump, junto con Steve Witkoff, su enviado especial para Oriente Medio, viajarán a Egipto para concluir las negociaciones sobre las condiciones de la liberación de los rehenes.

Por otro lado, Hamás e Israel llevarán a cabo conversaciones indirectas en El Cairo el domingo y lunes, con el fin de asegurar la liberación tanto de los rehenes como de los prisioneros que ambas partes mantienen bajo su custodia, según reportó el sábado Al-Qahera News, medio vinculado a los servicios de inteligencia egipcios.

Netanyahu y su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca

Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu habían anunciado, el lunes 29 de setiembre, un acuerdo sobre un plan de paz para Gaza, impulsado por el mandatario norteamericano, quien expresó su disposición a encabezar un comité de transición para el territorio palestino.

Durante el anuncio, Trump aseguró que las negociaciones estaban “muy, muy cerca” de concretarse y agradeció a Netanyahu, a quien llamó por su diminutivo “Bibi”, por su compromiso en el proceso. Por su parte, el primer ministro israelí expresó su respaldo al plan, al considerar que permitirá poner fin a la guerra en Gaza,