Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros
Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump
Mundo

Trump advierte a Hamás que "no tolerará ningún retraso" en su plan para la liberación de los rehenes en Gaza

Hamás e Israel tienen programadas conversaciones en El Cairo para discutir el intercambio de rehenes y prisioneros palestinos, alineándose con el plan de paz propuesto por Estados Unidos.

El mandatario estadounidense insistió en que Hamás debe actuar rápidamente para liberar a los rehenes. Foto: AFP.
El mandatario estadounidense insistió en que Hamás debe actuar rápidamente para liberar a los rehenes. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje claro a Hamás el sábado, advirtiendo que "no tolerará ningún retraso" en la implementación de su plan para la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. Trump expresó su satisfacción en su red social Truth Social, destacando que Israel había decidido suspender temporalmente sus bombardeos con el objetivo de dar una oportunidad al proceso de liberación y a un posible acuerdo de paz.

El mandatario estadounidense insistió en que Hamás debe actuar rápidamente para liberar a los rehenes, o de lo contrario, se considerarían todas las opciones posibles. Trump reiteró que no permitirá que el proceso se retrase, subrayando que el tiempo es crucial para alcanzar una resolución a la situación y evitar mayores complicaciones en el conflicto.

Comitiva estadounidense viaja a Egipto para negociar la liberación de rehenes en Gaza

El enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Wikoff, y su yerno Jared Kushner han viajado a Egipto para finalizar las negociaciones sobre los términos de la liberación de los rehenes en Gaza, luego de que Hamás aceptara el plan propuesto por Estados Unidos.

La Casa Blanca informó que el objetivo de este viaje es concretar los detalles del acuerdo, lo que podría allanar el camino para el intercambio de prisioneros y avanzar hacia una posible desescalada del conflicto. La misión de Wikoff y Kushner busca garantizar que ambas partes cumplan con las condiciones acordadas para la liberación de los rehenes israelíes, una de las principales demandas del plan de paz.

Como parte de los avances en las negociaciones, Trump insistió el viernes en que Israel debe cesar "de inmediato" los bombardeos en la Franja de Gaza para facilitar la liberación de los prisioneros.

Conversaciones Hamás-Israel el domingo sobre los rehenes

Hamás e Israel participarán en conversaciones indirectas en El Cairo el domingo y lunes para discutir los términos de la liberación de rehenes y prisioneros palestinos. Según informaron medios vinculados al Estado egipcio, las delegaciones de ambos lados han comenzado a trasladarse a la capital egipcia para iniciar las negociaciones.

El objetivo principal será debatir sobre la organización y las condiciones necesarias para llevar a cabo el intercambio de detenidos, siguiendo los lineamientos establecidos en el plan propuesto por el presidente de Estados Unidos.

Israel realizó ataques contra Gaza pese a inicio de acuerdo

A pesar de los esfuerzos diplomáticos recientes, la violencia en Gaza continúa. Esta mañana, ataques aéreos israelíes en Gaza City y Khan Younis resultaron en al menos seis muertes, incluyendo a niños, según informaron autoridades locales y trabajadores médicos.

Estos ataques ocurrieron horas después de que el presidente estadounidense ordenara a Israel detener los bombardeos tras la aceptación parcial de Hamas a su plan de paz, que incluye la liberación de todos los rehenes israelíes y la entrega del control de Gaza a una administración palestina neutral. A pesar de la orden de Trump, las fuerzas israelíes continuaron con operaciones militares.

