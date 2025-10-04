Hamás aceptó la propuesta de paz presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 29 de septiembre, comprometiéndose explícitamente a liberar a todas las personas que aún permanecen secuestradas en la Franja de Gaza. "El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los prisioneros de la ocupación, tanto vivos como fallecidos, de acuerdo con la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump, con las condiciones de campo necesarias para su implementación", indicó Hamás.

Aunque el acuerdo, que tiene el respaldo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, consta de veinte puntos, Hamás solo ha hecho referencia a la liberación de los secuestrados israelíes, ya sea en estado vivo o muerto. Además, la organización destacó que temas como el retiro total de las tropas israelíes y el control externo de la seguridad deben ser discutidos con las distintas facciones palestinas. Esta respuesta oficial fue emitida el viernes 3 de octubre, cuatro días después del anuncio del plan de Trump.

Cabe indicar que, la aceptación parcial se produjo tras dos ultimátums del exmandatario. El primero, fechado el 30 de septiembre, otorgaba un plazo de tres a cuatro días para responder, bajo la advertencia de que el rechazo acarrearía consecuencias “devastadoras”. El segundo ultimátum fue emitido el 3 de octubre, extendiendo el plazo hasta el domingo 5. Horas después, Hamás anunció su posición.

¿Qué hay detrás de este parcial acuerdo de paz?

Para el internacionalista Óscar Vidarte este acuerdo es "el segundo paso" hacia lo que podría ser "el fin de la guerra en Gaza", destacó como lo más importante para evitar más muertes: "Siempre debe ser el fin más importante", indicó, en declaraciones a La República. Sin embargo, resalta que este acuerdo no aborda el problema principal: "El reconocimiento de Israel al Estado de Palestina", ya que no obliga a Israel a cumplir con las obligaciones "que se han acordado a nivel del Consejo de la ONU".

Vidarte también advirtió que la paz que se está en negociación "es solo momentánea" y está vinculada exclusivamente a este conflicto en Gaza. Señala que, en su opinión, el genocidio llevado a cabo por Israel tendrá consecuencias graves para la población palestina. "Esto tendrá efectos a mediano y largo plazo en generaciones de palestinos que ven a Israel como el gran enemigo", agregó. En este contexto, considera que este plan de paz, aunque coyuntural, no resuelve los problemas más graves que persisten.

Por su parte, Francisco Belaunde, en declaraciones para La República, señaló que existen dos grandes afectados por el acuerdo de paz: Hamás, que, salvo por la recuperación de los palestinos capturados por Israel, podría enfrentar una derrota, y Netanyahu, quien, según Belaunde, "en el fondo, no quiere que termine la guerra". "El hecho de mantener la guerra le permite conservar el apoyo de los dos partidos extremistas. Si eso cambiara, podrían abandonarlo, lo que derrumbaría su coalición y él perdería el poder", explicó.

Belaunde también destacó varios "puntos cruciales" para Hamás en las negociaciones. Mencionó, en primer lugar, la falta de un calendario claro: "Es necesario que haya un calendario para el retiro de las tropas israelíes de Gaza". También mencionó la cuestión de quién o cómo se gobernará Gaza, además del tema de la entrega de armas por parte del grupo palestino. El analista advirtió que este acuerdo de paz sigue siendo "muy frágil", especialmente por el lado de Netanyahu, quien probablemente intentará "boicotear el acuerdo de alguna manera".

Reacciones tras la aceptación parcial del acuerdo

Poco después del comunicado del grupo palestino, Trump publicó un mensaje en Truth Social en el que expresó su optimismo respecto al futuro del conflicto: “Creo que están listos para una paz duradera”. Además, instó a Israel a detener de inmediato los bombardeos sobre Gaza para facilitar una liberación segura y rápida de las personas retenidas, al advertir que la situación actual era demasiado peligrosa para ejecutar dicha operación. También afirmó que ya se han iniciado conversaciones para resolver los detalles pendientes.

Hamás calificó de “alentadora” la respuesta del expresidente y expresó su disposición a iniciar de inmediato negociaciones orientadas a un intercambio de prisioneros, al cese del conflicto y a la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza. Según informó la BBC, uno de sus voceros declaró que el grupo está "listo para comenzar negociaciones inmediatamente para alcanzar un intercambio de prisioneros, poner fin a la guerra y asegurar la retirada de la ocupación", en alusión a Israel.

Tras estas declaraciones, la atención se centró en la postura del primer ministro israelí. La noche del viernes, la oficina de Netanyahu emitió un breve comunicado en el que confirmó que, tras el pronunciamiento de Hamás, “Israel se está preparando para poner en marcha la primera fase del plan de Trump para la liberación inmediata de todos los rehenes”. El texto añadió que el gobierno israelí continuará trabajando en estrecha coordinación con Trump “para poner fin a la guerra”.

Israel continua los ataques contra Gaza

No obstante, a pesar de los esfuerzos diplomáticos recientes, la violencia en Gaza continúa. La mañana del sábado 4 de octubre, ataques aéreos israelíes en Gaza City y Khan Younis resultaron en al menos seis muertes, incluyendo a niños, según informaron autoridades locales y trabajadores médicos. Estos ataques ocurrieron a pesar de que Trump ordenó a Israel detener los bombardeos tras la aceptación parcial de Hamás a su plan de paz, que incluye la liberación de todos los rehenes israelíes y la entrega del control de Gaza.

Por otra parte, el mismo día, el mandatario estadounidense lanzó una advertencia con Hamás, indicando que "no tolerará ningún retraso" en la aplicación de su plan para la liberación de los rehenes. "Hamás debe actuar con rapidez, de lo contrario, todas las opciones estarán abiertas", añadió Trump, descartando también "cualquier resultado en el que Gaza siga representando una amenaza" para Israel. "Hagámoslo rápido", insistió felicitando a Israel por el alto al fuego pese a los reportes que indican lo contrario.