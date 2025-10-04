La arqueóloga dominicana Kathleen Martínez, junto con Robert Ballard, fundador del Ocean Exploration Trust, y la Administración General de Antigüedades Sumergidas de Egipto, ha descubierto los restos de un enorme puerto sumergido frente a Taposiris Magna, a 45 kilómetros al oeste de Alejandría. Este hallazgo podría acercar a los arqueólogos a la ubicación de la tumba de Cleopatra VII, un misterio que ha despertado interés internacional por décadas.

El puerto sumergido, a unos doce metros bajo el Mediterráneo, está compuesto por edificios de piedra de más de seis metros de altura, columnas, bloques de hormigón, anclas y ánforas ptolemaicas. Los expertos sugieren que Taposiris Magna no solo fue un centro religioso dedicado a Osiris, sino también un núcleo comercial próspero, conectado con rutas terrestres y con el lago Mareotis hasta Alejandría.

Restos de un ánfora de época ptolemaica y del puerto sumergido descubierto cerca de Taposiris Magna, en la costa norte de Egipto. Foto: National Geographic

¿Qué hallazgos recientes en Taposiris Magna refuerzan la hipótesis de Kathleen Martínez sobre la tumba de Cleopatra?

Los análisis batimétricos y sedimentológicos del equipo de Martínez indican que la antigua línea costera estaba a unos cuatro kilómetros de la actual. Entre los hallazgos más relevantes está un túnel subterráneo que conectaba el templo de Taposiris Magna con el mar, lo que refuerza la hipótesis de la investigadora sobre la actividad marítima vinculada al templo. En la zona de excavación Salam 5 se documentaron estructuras y restos relacionados con la navegación en la antigüedad.

Además, las campañas anteriores en Taposiris Magna permitieron recuperar 337 monedas, muchas con la efigie de Cleopatra VII, vasijas cerámicas rituales, lámparas de aceite, utensilios de cosmética, estatuillas de bronce, un escarabeo-amuleto con la inscripción “La justicia de Re brilla”, un anillo de bronce consagrado a Hathor, y fragmentos de cerámica y óstracos. Estos hallazgos apoyan la hipótesis de Martínez sobre la posible vinculación de la tumba de Cleopatra con el templo de Osiris en Taposiris Magna.

¿Por qué el descubrimiento del puerto sumergido en Taposiris Magna es considerado un aporte significativo para la arqueología subacuática egipcia?

El hallazgo del puerto sumergido es significativo, ya que las fuentes históricas antiguas no lo mencionaban. “La localización de un puerto sumergido en Taposiris Magna representa una aportación significativa a la arqueología subacuática egipcia, máxime cuando las fuentes históricas antiguas no lo mencionaban previamente”, señaló el Secretario General del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, Mohamed Ismail Khalid.

Compuesto por edificios, columnas, bloques de hormigón, anclas y ánforas, el puerto demuestra que Taposiris Magna fue un centro estratégico, no solo religioso, sino también comercial y marítimo, con conexiones hacia Alejandría y otras rutas comerciales del Mediterráneo. Sherif Fathy, Ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, destacó que el descubrimiento confirma la dimensión marítima y estratégica del antiguo Egipto.