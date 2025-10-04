HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros
Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     
EN VIVO

🔴 SEÑOR DE LOS MILAGROS EN VIVO: primer recorrido SÁBADO 4 DE OCTUBRE

Economía

EE.UU. evalúa emitir moneda de US$1 con la imagen de Donald Trump por el 250º aniversario de la independencia

El diseño preliminar presenta a Trump de perfil y alzando el puño, con el lema “Fight, fight, fight” conmemorando el atentado sufrido en 2024.

La moneda busca conmemorar la democracia estadounidense. Foto: composición
La moneda busca conmemorar la democracia estadounidense. Foto: composición

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos analiza la creación de una moneda conmemorativa de un dólar con la imagen del expresidente Donald Trump, como parte de las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia del país, que se cumplirá en 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La información fue difundida el viernes por medios oficiales y confirmada por un portavoz del Tesoro a la agencia AFP. La propuesta se enmarca en la Ley de Rediseño de Monedas Coleccionables en Circulación de 2020, norma aprobada por el Congreso y firmada por Trump durante su primera administración, que autoriza la emisión de monedas emblemáticas por el semiquincentenario de Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

Diseño inspirado en el atentado de 2024

El tesorero estadounidense, Brandon Beach, publicó los primeros borradores del diseño en la red social X (antes Twitter). En las imágenes preliminares, Trump aparece de perfil en una cara de la moneda, mientras que en el reverso se le muestra alzando el puño con una bandera estadounidense al fondo.

Sobre la imagen figura el lema “Fight, fight, fight” (“Lucha, lucha, lucha”), una frase que se volvió icónica tras el intento de asesinato que sufrió Trump el 13 de julio de 2024 en Butler, Pensilvania, durante un mitin electoral. Las fotografías del exmandatario con el rostro ensangrentado y el puño en alto se transformaron en un símbolo de su campaña presidencial.

Beach aclaró que se trata de “borradores preliminares” y que el diseño definitivo será anunciado cuando finalice el actual cierre parcial del Gobierno federal. “Esperamos compartir más pronto”, escribió el funcionario en su publicación, retuiteada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Una moneda con valor legal y carga política

Según el Tesoro, la moneda tendrá curso legal y un valor nominal de USD1, aunque su emisión busca principalmente conmemorar el espíritu perdurable de la democracia estadounidense.

En el borde exterior de la cara posterior figuran las inscripciones tradicionales “United States of America” y “E Pluribus Unum”, junto con el lema en inglés de la campaña de Trump.

Un portavoz del Tesoro declaró que “el primer borrador refleja bien el espíritu perdurable de nuestro país y nuestra democracia, incluso ante obstáculos inmensos”. Sin embargo, analistas señalan que la elección de la figura de Trump podría politizar una conmemoración nacional destinada originalmente a resaltar la unidad y la historia de Estados Unidos.

De desfile militar a moneda personalista

No es la primera vez que el expresidente convierte los actos por el aniversario de la independencia en escenarios personales. En junio, Trump presidió un desfile militar en Washington que coincidió con su 79 cumpleaños, un evento que generó críticas por su tono político y por el uso de recursos públicos.

De aprobarse el diseño definitivo, el Tesoro podrá acuñar y emitir la moneda durante un período de un año a partir del 1 de enero de 2026, según lo establece la legislación vigente. Con ello, el dólar con la efigie de Trump podría circular oficialmente justo cuando Estados Unidos celebre sus 250 años de independencia, marcando un hito tan simbólico como controvertido en la historia monetaria del país.

Notas relacionadas
Joven nació en EE.UU., pero la los agentes de la 'migra' lo detuvieron dos veces por ser latino

Joven nació en EE.UU., pero la los agentes de la 'migra' lo detuvieron dos veces por ser latino

LEER MÁS
Alto Comisionado de la ONU asegura que plan de Trump es "vital" para acabar con la miseria en Gaza "de una vez por todas"

Alto Comisionado de la ONU asegura que plan de Trump es "vital" para acabar con la miseria en Gaza "de una vez por todas"

LEER MÁS
Hamás responde a Trump: acepta entregar a los rehenes israelíes “vivos o muertos”, pero exige negociar plan de paz

Hamás responde a Trump: acepta entregar a los rehenes israelíes “vivos o muertos”, pero exige negociar plan de paz

LEER MÁS
Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

LEER MÁS
Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

LEER MÁS
Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

LEER MÁS
Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

LEER MÁS
Retiro de AFP y CTS para trabajadores en 2025 ya es oficial: pasos para cobrar el doble pago en noviembre

Retiro de AFP y CTS para trabajadores en 2025 ya es oficial: pasos para cobrar el doble pago en noviembre

LEER MÁS
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS
Congreso evalúa trasladar cuatro feriados al lunes siguiente: ¿por qué y cuál es su impacto?

Congreso evalúa trasladar cuatro feriados al lunes siguiente: ¿por qué y cuál es su impacto?

LEER MÁS
Dólar en Perú cierra en S/3,46, su nivel más bajo desde 2020, según el BCRP

Dólar en Perú cierra en S/3,46, su nivel más bajo desde 2020, según el BCRP

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Economía

Gobierno de Boluarte marca récord de rotación en la Sunat: nombró a cuatro jefes de la entidad recaudadora en 18 meses

Retiro de AFP y CTS para trabajadores en 2025 ya es oficial: pasos para cobrar el doble pago en noviembre

Este es el electrodoméstico que 'dispara' tu recibo de luz en casa: consume el equivalente a 12 refrigeradoras encendidas al mismo tiempo, según Osinergmin

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025