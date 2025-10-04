EE.UU. evalúa emitir moneda de US$1 con la imagen de Donald Trump por el 250º aniversario de la independencia

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos analiza la creación de una moneda conmemorativa de un dólar con la imagen del expresidente Donald Trump, como parte de las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia del país, que se cumplirá en 2026.

La información fue difundida el viernes por medios oficiales y confirmada por un portavoz del Tesoro a la agencia AFP. La propuesta se enmarca en la Ley de Rediseño de Monedas Coleccionables en Circulación de 2020, norma aprobada por el Congreso y firmada por Trump durante su primera administración, que autoriza la emisión de monedas emblemáticas por el semiquincentenario de Estados Unidos.

Diseño inspirado en el atentado de 2024

El tesorero estadounidense, Brandon Beach, publicó los primeros borradores del diseño en la red social X (antes Twitter). En las imágenes preliminares, Trump aparece de perfil en una cara de la moneda, mientras que en el reverso se le muestra alzando el puño con una bandera estadounidense al fondo.

Sobre la imagen figura el lema “Fight, fight, fight” (“Lucha, lucha, lucha”), una frase que se volvió icónica tras el intento de asesinato que sufrió Trump el 13 de julio de 2024 en Butler, Pensilvania, durante un mitin electoral. Las fotografías del exmandatario con el rostro ensangrentado y el puño en alto se transformaron en un símbolo de su campaña presidencial.

Beach aclaró que se trata de “borradores preliminares” y que el diseño definitivo será anunciado cuando finalice el actual cierre parcial del Gobierno federal. “Esperamos compartir más pronto”, escribió el funcionario en su publicación, retuiteada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Una moneda con valor legal y carga política

Según el Tesoro, la moneda tendrá curso legal y un valor nominal de USD1, aunque su emisión busca principalmente conmemorar el espíritu perdurable de la democracia estadounidense.

En el borde exterior de la cara posterior figuran las inscripciones tradicionales “United States of America” y “E Pluribus Unum”, junto con el lema en inglés de la campaña de Trump.

Un portavoz del Tesoro declaró que “el primer borrador refleja bien el espíritu perdurable de nuestro país y nuestra democracia, incluso ante obstáculos inmensos”. Sin embargo, analistas señalan que la elección de la figura de Trump podría politizar una conmemoración nacional destinada originalmente a resaltar la unidad y la historia de Estados Unidos.

De desfile militar a moneda personalista

No es la primera vez que el expresidente convierte los actos por el aniversario de la independencia en escenarios personales. En junio, Trump presidió un desfile militar en Washington que coincidió con su 79 cumpleaños, un evento que generó críticas por su tono político y por el uso de recursos públicos.

De aprobarse el diseño definitivo, el Tesoro podrá acuñar y emitir la moneda durante un período de un año a partir del 1 de enero de 2026, según lo establece la legislación vigente. Con ello, el dólar con la efigie de Trump podría circular oficialmente justo cuando Estados Unidos celebre sus 250 años de independencia, marcando un hito tan simbólico como controvertido en la historia monetaria del país.