HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros
Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     
Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump
Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     
Mundo

Elon Musk impulsa boicot contra Netflix por sus políticas de diversidad y pide cancelar suscripciones

Tras las publicaciones de Elon Musk, en las que instaba a los padres a cancelar Netflix por el bien de sus hijos, la plataforma experimentó una caída en el valor de sus acciones.

Elon Musk usó su cuenta de X para arremeter contra Netflix.
Elon Musk usó su cuenta de X para arremeter contra Netflix. | Foto: AFP

Elon Musk se unió a una campaña contra Netflix por sus políticas de diversidad. A través de su cuenta en X, el dueño de Tesla y SpaceX instó a los usuarios del servicio de streaming a cancelar sus suscripciones.

El blanco de la campaña, iniciada por la cuenta conservadora Libs of TikTok, es la serie "Dead End: Paranormal Park", creada por Hamish Steele, quien fue acusado de burlarse de la muerte del activista Charlie Kirk.

PUEDES VER: Elon Musk y el príncipe Andrés de Inglaterra son nombrados en nuevos archivos revelados del caso Jeffrey Epstein

lr.pe

Todo comenzó hace algunos días, cuando Elon Musk utilizó su cuenta en X para citar una publicación de la cuenta ‘Libs of TikTok’ y escribir: ‘¡Cancelen Netflix!’.

Esa publicación incluía capturas de pantalla de un informe de Netflix que celebraba haber incrementado el número de directores y actores protagonistas no blancos en sus programas.

En una publicación posterior, Elon Musk instó a sus seguidores a ‘cancelar Netflix por el bien de sus hijos’. El mensaje iba acompañado de una imagen que sugería que la plataforma promueve una agenda 'woke' dirigida a los niños.

PUEDES VER: Padre de Elon Musk fue acusado de abuso sexual contra al menos 5 niños de su familia, según The New York Times

lr.pe

Tras las publicaciones de Elon Musk, las acciones de Netflix cayeron un 2% el 1 de octubre de 2025. Un día después, volvieron a descender otro 2% en Wall Street.”

Elon Musk, una de las personas más ricas del mundo, tiene una conexión personal con la temática transgénero. Su hijo Xavier presentó una solicitud legal para cambiar su nombre a Vivian Jenna Wilson, tomando el apellido de su madre.

Mira lo último de

TECHMOOD

Martes y jueves a las 3:00 p.m.

Ver ahora

El magnate de origen sudafricano afirmó que su hijo fue "destruido" por la "ideología progresista" que se le inculcó en una escuela de elite de California.

Notas relacionadas
Elon Musk y el príncipe Andrés de Inglaterra son nombrados en nuevos archivos revelados del caso Jeffrey Epstein

Elon Musk y el príncipe Andrés de Inglaterra son nombrados en nuevos archivos revelados del caso Jeffrey Epstein

LEER MÁS
Padre de Elon Musk fue acusado de abuso sexual contra al menos 5 niños de su familia, según The New York Times

Padre de Elon Musk fue acusado de abuso sexual contra al menos 5 niños de su familia, según The New York Times

LEER MÁS
Papa León XIV lanza indirecta a Elon Musk por su elevado salario como CEO: "600 veces más que el trabajador promedio"

Papa León XIV lanza indirecta a Elon Musk por su elevado salario como CEO: "600 veces más que el trabajador promedio"

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en top 40

LEER MÁS
Elecciones para la Secretaría General de la ONU: candidatos, perfiles y retos del próximo líder de las Naciones Unidas

Elecciones para la Secretaría General de la ONU: candidatos, perfiles y retos del próximo líder de las Naciones Unidas

LEER MÁS
Despertó de un coma con 63 años, pero creía que tenía 24 y que estaba en 1980: el curioso caso de Luciano D’Adamo

Despertó de un coma con 63 años, pero creía que tenía 24 y que estaba en 1980: el curioso caso de Luciano D’Adamo

LEER MÁS
Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" si es necesario tras nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe

Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" si es necesario tras nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Mundo

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025