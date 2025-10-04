Elon Musk impulsa boicot contra Netflix por sus políticas de diversidad y pide cancelar suscripciones

Elon Musk usó su cuenta de X para arremeter contra Netflix. | Foto: AFP

Elon Musk se unió a una campaña contra Netflix por sus políticas de diversidad. A través de su cuenta en X, el dueño de Tesla y SpaceX instó a los usuarios del servicio de streaming a cancelar sus suscripciones.

El blanco de la campaña, iniciada por la cuenta conservadora Libs of TikTok, es la serie "Dead End: Paranormal Park", creada por Hamish Steele, quien fue acusado de burlarse de la muerte del activista Charlie Kirk.

Todo comenzó hace algunos días, cuando Elon Musk utilizó su cuenta en X para citar una publicación de la cuenta ‘Libs of TikTok’ y escribir: ‘¡Cancelen Netflix!’.

Esa publicación incluía capturas de pantalla de un informe de Netflix que celebraba haber incrementado el número de directores y actores protagonistas no blancos en sus programas.

En una publicación posterior, Elon Musk instó a sus seguidores a ‘cancelar Netflix por el bien de sus hijos’. El mensaje iba acompañado de una imagen que sugería que la plataforma promueve una agenda 'woke' dirigida a los niños.

Tras las publicaciones de Elon Musk, las acciones de Netflix cayeron un 2% el 1 de octubre de 2025. Un día después, volvieron a descender otro 2% en Wall Street.”

Elon Musk, una de las personas más ricas del mundo, tiene una conexión personal con la temática transgénero. Su hijo Xavier presentó una solicitud legal para cambiar su nombre a Vivian Jenna Wilson, tomando el apellido de su madre.

El magnate de origen sudafricano afirmó que su hijo fue "destruido" por la "ideología progresista" que se le inculcó en una escuela de elite de California.