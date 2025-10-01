El sacerdote italiano Maurizio Patriciello, conocido por su valiente lucha contra la mafia, vivió una impactante experiencia el pasado domingo. Durante una misa en Caivano, un pueblo de la provincia de Nápoles, Italia, y conocido por sus problemas con la delincuencia y el abandono social, recibió una bala de 9x21 dentro de un pañuelo mientras presidía la comunión.

La escena fue tan impactante como cargada de simbolismo: un hombre mayor, vinculado al crimen local, se acercó al altar y entregó el paquete al sacerdote. Patriciello, desconcertado por lo sucedido, lo aceptó sin poder ocultar su sorpresa, tal como relató la periodista antimafia Marilena Natale, quien presenció el momento, al diario italiano La Repubblica.

El incidente tuvo lugar durante la misa en la parroquia de San Pablo Apóstol, cuando un hombre vinculado al crimen organizado se acercó a Maurizio Patriciello y le entregó un pañuelo que contenía el proyectil.

El sacerdote, sumamente afectado por lo ocurrido, compartió su dolor y sorpresa: “Fue un gesto fuerte y para mí también doloroso, porque la misa de las 10 es la misa de los niños, que para mí es un sacramento”, señaló a la cadena Rai. Añadió “que esto ocurriera durante esta misa, delante de los niños, mientras venía a comulgar, no me lo esperaba en absoluto”.

El hombre que le entregó el paquete le dijo solo una frase: "Me han enviado". Según relató el sacerdote, ahora se investigará quién fue el responsable de este acto y cuáles fueron sus motivos.

Patriciello ya había denunciado disparos cerca de su parroquia

La noche anterior, Maurizio Patriciello había denunciado en sus redes sociales que se escucharon dos disparos cerca de su parroquia. En ese mismo mensaje, el sacerdote destacó los recientes avances en la lucha contra el crimen organizado.

“En Caivano y alrededores, la mafia organizada, bien arraigada desde hace años, ha recibido, en estos últimos meses, un golpe durísimo. El comercio de la malditísima droga ha disminuido a la vista. Los jefes de los clanes, casi todos en prisión”, publicó en su cuenta de Facebook.

Asimismo, antes de la misa del domingo, el párroco también se dirigió a los jóvenes del área con un mensaje lleno de desesperación: “Chicos, en nombre de Dios, ¡deténganse! Disfruten de su juventud. El camino que han tomado es un callejón sin salida. Siempre termina o en la cárcel o en el cementerio”.

Reacciones ante lo sucedido con el sacerdote italiano

La primera ministra, Giorgia Meloni, calificó lo sucedido con Patriciello como “inaceptable” y expresó su apoyo al sacerdote, a quien había visitado en la localidad el año anterior. “Un gesto vil y criminal, que no intimidará a quienes, como don Patriciello, representan coraje y dedicación a favor de la comunidad y la legalidad", escribió la mandataria en su cuenta de X.

Por su parte, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, se puso en contacto telefónico con el sacerdote, le ofreció su respaldo y le aseguró que se intensificarían las medidas de protección para él.

Asimismo, el Prefecto de Nápoles, Michele di Bari, informó este lunes que “se están tomando medidas adicionales para proteger a Don Patriciello, su iglesia y otros lugares de importancia simbólica, porque creemos que es crucial garantizar su seguridad para seguir adelante con la lucha contra la delincuencia en la región”.