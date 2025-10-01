HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Emergencia en Nueva York: edificio de apartamentos colapsa tras fuerte explosión de gas

Las autoridades de Nueva York informaron que no se registraron heridos tras el derrumbe, mientras que el alcalde Eric Adams pidió a los ciudadanos a evitar ir a la zona del colapso.

Un edificio de apartamentos de Nueva York colapsó tras fuerte explosión.
Un edificio de apartamentos de Nueva York colapsó tras fuerte explosión. | CNN Newsource

Una parte de un edificio de apartamentos de gran altura en Nueva York, Estados Unidos, colapsó en la mañana del miércoles 1 de octubre, lo que dejó una de sus esquinas convertida en escombros.

El cuerpo de bomberos de la ciudad informó que, hasta el momento, no había reportes de personas heridas. Además, señalaron que respondieron a una alerta sobre una explosión de gas que afectó un sistema de incineración en el edificio de 20 pisos ubicado en el Bronx.

PUEDES VER: Agente del ICE empuja a una mujer contra una pared y la tira al suelo en tribunal de inmigración de Nueva York

lr.pe

Edificio de apartamentos de Nueva York se derrumba

El edificio afectado es una vivienda pública de propiedad de Nueva York. Se intentó contactar a la Autoridad de Vivienda para obtener una respuesta. Asimismo, un video de la zona muestra la estructura de gran altura con una de sus esquinas desplomadas, desde la planta baja hasta el techo.

Por otra parte, imágenes grabadas por residentes cercanos captaron una nube de polvo que se elevó sobre la calle inmediatamente después del colapso, que ocurrió alrededor de las 8:10 de la mañana. 

El alcalde Eric Adams comentó que había sido notificado sobre la emergencia y que las autoridades todavía estaban recopilando información completa sobre la situación. "Por su seguridad, eviten la zona", escribió en su cuenta de X.

PUEDES VER: Javier Milei autoriza por decreto ingreso de tropas de Estados Unidos a Argentina para realizar ejercicios militares

lr.pe

¿Qué más se sabe sobre el colapso del edificio?

La policía de Nueva York informó que recibió varias llamadas al 911 sobre el colapso de un edificio poco después de las 8 a.m. de este miércoles en el complejo Mitchel Houses. “Al llegar, los oficiales observaron un derrumbe parcial del edificio”, indicó la policía en un comunicado.

Los pozos de incineración en los edificios de la ciudad de Nueva York solían ser utilizados para eliminar la basura, que se quemaba en el lugar. Sin embargo, estos sistemas han sido en su mayoría reemplazados por compactadores de basura, que utilizan los mismos conductos.

En julio de 2023, una grúa de construcción de gran altura se incendió en el lado oeste de Manhattan. El largo brazo de la grúa se rompió, chocó contra un edificio cercano y cayó a la calle, mientras los transeúntes corrían para ponerse a salvo. Varias personas resultaron heridas de forma leve, pero afortunadamente no hubo víctimas fatales en el incidente.

PUEDES VER: Petro exige la cárcel para Trump si sigue siendo cómplice de genocidio en Gaza: "Su ejército no lo debe obedecer"

lr.pe

Estados Unidos: hallan a un hombre muerto en tren de aterrizaje de un avión de American Airlines

Un polizón fue hallado muerto dentro tren de aterrizaje de un avión de American Airlines luego de aterrizar en el aeropuerto internacional Charlotte Douglas, en Carolina del Norte, Estados Unidos.

El descubrimiento se produjo durante una revisión rutinaria de mantenimiento, realizada tras el arribo de la aeronave que había completado un vuelo procedente de Europa, según reportó el diario The Sun.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía par que colabore con cualquier información que pueda ser útil, y han habilitado varias líneas telefónicas para recibir testimonios o pistas que ayuden a esclarecer lo sucedido.

