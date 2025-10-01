Emergencia en Nueva York: edificio de apartamentos colapsa tras fuerte explosión de gas

Una parte de un edificio de apartamentos de gran altura en Nueva York, Estados Unidos, colapsó en la mañana del miércoles 1 de octubre, lo que dejó una de sus esquinas convertida en escombros.

El cuerpo de bomberos de la ciudad informó que, hasta el momento, no había reportes de personas heridas. Además, señalaron que respondieron a una alerta sobre una explosión de gas que afectó un sistema de incineración en el edificio de 20 pisos ubicado en el Bronx.

Edificio de apartamentos de Nueva York se derrumba

El edificio afectado es una vivienda pública de propiedad de Nueva York. Se intentó contactar a la Autoridad de Vivienda para obtener una respuesta. Asimismo, un video de la zona muestra la estructura de gran altura con una de sus esquinas desplomadas, desde la planta baja hasta el techo.

Por otra parte, imágenes grabadas por residentes cercanos captaron una nube de polvo que se elevó sobre la calle inmediatamente después del colapso, que ocurrió alrededor de las 8:10 de la mañana.

El alcalde Eric Adams comentó que había sido notificado sobre la emergencia y que las autoridades todavía estaban recopilando información completa sobre la situación. "Por su seguridad, eviten la zona", escribió en su cuenta de X.

¿Qué más se sabe sobre el colapso del edificio?

La policía de Nueva York informó que recibió varias llamadas al 911 sobre el colapso de un edificio poco después de las 8 a.m. de este miércoles en el complejo Mitchel Houses. “Al llegar, los oficiales observaron un derrumbe parcial del edificio”, indicó la policía en un comunicado.

Los pozos de incineración en los edificios de la ciudad de Nueva York solían ser utilizados para eliminar la basura, que se quemaba en el lugar. Sin embargo, estos sistemas han sido en su mayoría reemplazados por compactadores de basura, que utilizan los mismos conductos.

En julio de 2023, una grúa de construcción de gran altura se incendió en el lado oeste de Manhattan. El largo brazo de la grúa se rompió, chocó contra un edificio cercano y cayó a la calle, mientras los transeúntes corrían para ponerse a salvo. Varias personas resultaron heridas de forma leve, pero afortunadamente no hubo víctimas fatales en el incidente.

