Dario Voltolini: “La única lucha que debería existir entre los escritores es la lucha contra la mala literatura”

El escritor italiano Dario Voltolini presentó, en el marco de la FIL de Lima 2025, su novela Invernal (Libros del Asteroide), finalista del Premio Strega 2024. Este galardón es el más prestigioso de Italia desde 1947. Invernal es una novela corta en donde el narrador protagonista cuenta la larga enfermedad de su padre, un carnicero de Turín que ama ser carnicero, y el proceso de reconocimiento que ambos experimentaron durante esta tragedia. Dicho así, podría sonar a testimonio trágico, pero no es tanto así. Al padre de Darío (así se llama el narrador de la novela) le gusta mucho el fútbol, es un hombre fuerte y jovial, y lo que hace Voltolini, usando un lenguaje económico, pero no carente de significado, es elevar su experiencia personal con su padre hasta convertirlo en un padre universal. De esto, y algunas cosas más, La República conversó con Voltolini.

-La muerte del padre es un tema que nos atraviesa. ¿Cómo evitaste caer en el lugar común?

-Primero, he tenido suerte con el libro, la muerte de nuestros padres nos toca y es muy posible que ante esa experiencia el escritor caiga en el lugar común. Este libro lo he escrito 40 años después de los hechos que cuento y lo escribí en dos meses.

-¿En esos 40 años procesaste el dolor para poder escribir esta historia?

-Sirvió para procesar la pérdida, pero siento que en esos 40 años fui creciendo también como escritor, mis medios para escribir se iban volviendo más fuertes. Cuando murió mi padre, yo tenía 20 años. Creo que al final se alinearon muchas cosas para ponerme a escribir de mi padre. Puedes llevar mucho tiempo guardando un tema, pero no saber cómo expresarlo. Cuando me puse a escribir de mi padre, me sentía con confianza para hacerlo.

-¿Es tu libro más personal?

-No solo es mi obra más personal, sino también es el libro más íntimo. Hace algunos años empecé a escribir cosas personales y a medida que iba publicando mis libros, comenzaba a aparecer la figura de mi padre. La figura de mi padre se hace más presente en la última parte de mi obra. Yo estaba trabajando en otros libros cuando me percaté de que eran los 40 años de su muerte. Decidí darme un plazo para escribir este libro, desde el cumpleaños de mi padre hasta la fecha de su muerte, que eran dos meses.

-¿Cambio en algo tu escritura al ponerte ese plazo de dos meses?

-Cambió un poco, porque nunca había escrito en un plazo tan corto. Y no hice ningún montaje. Nunca he estado tan concentrado en tan poco tiempo.

-¿Salió de un tirón?

-Sí. Es de esos libros que se escriben una sola vez.

-Hay mucho fútbol en la novela. Hay varios mundiales en sus páginas. El padre compara, por ejemplo, a Pelé con Sívori.

-Mi padre jugó en los juveniles de Juventus, pero no todo fue enfermedad. Mi padre veía mucho fútbol, había conocido a Sívori. Le hablaba de esos temas y sentía que volvía a ser joven.

"Invernal". Imagen: Difusión.

-Se suele elevar la figura del padre en los proyectos literarios.

-A mi padre le encantaba hacer chistes, cosas graciosas. En el Mundial del 82, había un defensa que se llamaba Gentile y mi papá, mientras estaba en la cama del hospital, decía mira a ese jugador cómo pega y se llama “gentile”. Ese era mi padre, un tipo normal. Ante la muerte, el fútbol es poca cosa. Es algo banal, pero si mi padre hubiera muerto un mes antes, no habría alcanzado a ver a Italia campeón. En la desesperación de la enfermedad, tuvo algunos momentos de felicidad.

-Eres un escritor reconocido. Imagino que en Italia hay batallas por el reconocimiento.

-Por el reconocimiento probablemente hay algo de lucha, de pelea para ser más reconocido que tú. Pero yo no siento esa lucha. Creo que la única lucha que debería existir entre los escritores es la lucha contra la mala literatura, para que la buena literatura sea más reconocida y leída. Contra eso considero que todos los buenos escritores debemos estar unidos.

-¿Hay entonces un exceso de mala literatura?

-Hay autores de calidad, pero mucha gente está leyendo libros de mala calidad, a autores medianos que venden millones. Por eso digo, los autores debemos estar unidos para comunicar mejor la literatura de buena calidad. En Italia estamos pasando por un gran momento literario, pero muchos leen a los malos autores.