El 9 de septiembre de 2025, Israel bombardeó la ciudad de Doha, capital de Qatar. | Foto: AFP

El jefe de Gobierno de Israel, Benjamin Netanyahu, se habría disculpado ante el primer ministro de Qatar por los ataques aéreos realizados contra Hamás en su país, el cual está ubicado en la costa oeste del Golfo Pérsico.

Según una fuente diplomática, Benjamin Netanyahu, se comunicó por teléfono con Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primer ministro de Qatar, para disculparse por el bombardeo ocurrido en Doha el 9 de septiembre de 2025

Durante la conversación, Netanyahu expresó su pesar por la violación de la soberanía catarí y por la muerte de un guardia de seguridad en los ataques, aseguró a AFP la fuente que pidió mantener el anonimato.

"Nuestro objetivo era Hamas. Nada más allá. Creo que podemos llegar a un acuerdo al respecto", habría comentado Benjamín Netanyahu al primer ministro catarí, según informa CNN en Español.

De acuerdo al citado medio, la disculpa forma parte de un acuerdo para que el gobierno catarí actúe como mediador con Hamás y lo presione a aceptar el "Plan de los 21 puntos" del presidente Donald Trump.

La propuesta incluye medidas como la liberación de los rehenes en 72 horas, la creación de un gobierno provisional palestino bajo supervisión internacional, la desmilitarización de Gaza, y otros puntos destinados a poner fin a la guerra.

Actualmente, Qatar desempeña un papel clave como mediador en las negociaciones de alto el fuego, ya que tiene capacidad de comunicación directa con el grupo armado Hamás, Israel y Estados Unidos.