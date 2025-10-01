Donald Trump y Pfizer anuncian un acuerdo para bajar los precios de los medicamentos en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con el gigante farmacéutico Pfizer con el objetivo de reducir el precio de algunos medicamentos en el país.

El mandatario no precisó los productos que se incluyen en este pacto. Lo que si reveló es que Pfizer tendrá una exención por tres años de los aranceles farmacéuticos impuestos recientemente.

También lanzarán una web para comprar medicamentos a precios bajos

Este anuncio se enmarca en el plan de Donald Trump para que las farmacéuticas fijen precios de "nación más favorecida", es decir, que los medicamentos sean más baratos que en otros países desarrollados.

La Casa Blanca también anunció el lanzamiento de una página web llamada TrumpRx, en la que los ciudadanos de Estados Unidos podrán comprar medicamentos a precios rebajados.

Luego del anuncio, las acciones de la farmacéutica estadounidense subían un 5% en Wall Street.

El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, calificó el acuerdo como un gran logro. No obstante, al igual que Donald Trump, no brindó más detalles del pacto.

La empresa farmacéutica anunció que la gran mayoría de los tratamientos de atención primaria y algunas marcas especializadas se venderán con descuentos del 50% al 85%.

Donald Trump felicitó también el compromiso de Pfizer de invertir 70.000 millones de dólares para repatriar a Estados Unidos plantas de fabricación.