HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”
Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”     Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”     Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Donald Trump y Pfizer anuncian un acuerdo para bajar los precios de los medicamentos en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos también anunció el lanzamiento de TrumpRx, un sitio web donde se podrá comprar medicamentos a precios rebajados.

Donald Trump junto al CEO de Pfizer, Albert Bourla.
Donald Trump junto al CEO de Pfizer, Albert Bourla. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con el gigante farmacéutico Pfizer con el objetivo de reducir el precio de algunos medicamentos en el país.

El mandatario no precisó los productos que se incluyen en este pacto. Lo que si reveló es que Pfizer tendrá una exención por tres años de los aranceles farmacéuticos impuestos recientemente.

PUEDES VER: Donald Trump asegura que si no gana el premio Nobel de la Paz será un insulto para EE.UU.

lr.pe

También lanzarán una web para comprar medicamentos a precios bajos

Este anuncio se enmarca en el plan de Donald Trump para que las farmacéuticas fijen precios de "nación más favorecida", es decir, que los medicamentos sean más baratos que en otros países desarrollados.

La Casa Blanca también anunció el lanzamiento de una página web llamada TrumpRx, en la que los ciudadanos de Estados Unidos podrán comprar medicamentos a precios rebajados.

Luego del anuncio, las acciones de la farmacéutica estadounidense subían un 5% en Wall Street.

El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, calificó el acuerdo como un gran logro. No obstante, al igual que Donald Trump, no brindó más detalles del pacto.

PUEDES VER: Donald Trump comparte video conspirativo en sus redes oficiales y causa indignación en EE.UU.

lr.pe

La empresa farmacéutica anunció que la gran mayoría de los tratamientos de atención primaria y algunas marcas especializadas se venderán con descuentos del 50% al 85%.

Donald Trump felicitó también el compromiso de Pfizer de invertir 70.000 millones de dólares para repatriar a Estados Unidos plantas de fabricación.

Notas relacionadas
Petro exige la cárcel para Trump si sigue siendo cómplice de genocidio en Gaza: "Su ejército no lo debe obedecer"

Petro exige la cárcel para Trump si sigue siendo cómplice de genocidio en Gaza: "Su ejército no lo debe obedecer"

LEER MÁS
Gobierno de Estados Unidos cierra de forma administrativa tras no llegar a acuerdo en el Senado, confirma la Casa Blanca

Gobierno de Estados Unidos cierra de forma administrativa tras no llegar a acuerdo en el Senado, confirma la Casa Blanca

LEER MÁS
Donald Trump envió dos submarinos nucleares frente a las costas de Rusia tras sentirse amenazado

Donald Trump envió dos submarinos nucleares frente a las costas de Rusia tras sentirse amenazado

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lo que se sabe de la organización criminal que encabezaría 'Pequeño J': así operan en Argentina, según periodista

Lo que se sabe de la organización criminal que encabezaría 'Pequeño J': así operan en Argentina, según periodista

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS
Gobierno de Estados Unidos cierra de forma administrativa tras no llegar a acuerdo en el Senado, confirma la Casa Blanca

Gobierno de Estados Unidos cierra de forma administrativa tras no llegar a acuerdo en el Senado, confirma la Casa Blanca

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
China desarrollará la mayor red hidráulica del mundo con un megaproyecto valorado en US$ 757 mil millones

China desarrollará la mayor red hidráulica del mundo con un megaproyecto valorado en US$ 757 mil millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú HOY, martes 30 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Octavo retiro AFP 2025: fechas, plazos y todo lo que debes saber para acceder al desembolso

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de septiembre, según Jhan Sandoval

Mundo

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: ¿Perú está en el top?

Donald Trump asegura que si no gana el premio Nobel de la Paz será un insulto para EE.UU.

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva Ley de Delitos Informáticos: 5 a 9 años de prisión por proveer chips activados ilegalmente

Tomás Gálvez evalúa eliminar Equipos Especiales en la Fiscalía: "Ha generado politización"

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota