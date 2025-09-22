HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Pfizer comprará Metsera, fabricante de medicamentos para la obesidad y enfermedades cardíacas

Albert Bourla, CEO de Pfizer, aseguró que la adquisición busca expandir su portafolio en el creciente mercado de tratamientos contra la obesidad, enfermedad que afecta a millones de personas.

Las acciones de Pfizer han caído desde que terminó la pandemia.
Las acciones de Pfizer han caído desde que terminó la pandemia. | Foto: AFP

La farmacéutica estadounidense Pfizer anunció la adquisición de Metsera, una compañía especializada en medicamentos para combatir la obesidad y las enfermedades cardíacas, tras pagar 4.900 millones de dólares.

En un comunicado, Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, aseguró que, gracias a esta compra, la farmacéutica busca expandir su portafolio entrando al gigantesco mercado de tratamientos contra la obesidad.

"La obesidad es un campo amplio y en crecimiento, con más de 200 afecciones de salud asociadas", comentó el CEO de Pfizer en el comunicado.

"La propuesta de adquisición de Metsera está alineada con nuestro enfoque de dirigir nuestras inversiones hacia las oportunidades de mayor impacto y posiciona a Pfizer en esta área terapéutica clave", agregó Bourla

De acuerdo a AFP, la operación se completará en el último trimestre de 2025 e incluye la compra de los títulos de Metsera a 47,5 dólares por acción, por un total de 4.900 millones de dólares.

El éxito de los medicamentos contra la obesidad y la diabetes de Ozempic y Wegovy (de la firma danesa Novo Nordisk) y del Zepbound (de la estadounidense Eli Lilly) han aumentado el interés de las farmacéuticas por este sector.

Pfizer fue uno de los primeros laboratorios en desarrollar una vacuna contra el COVID-19 con la tecnología ARN mensajero, lo que impulsó sus ingresos durante varios años.

Sin embargo, sus acciones han caído desde que terminó la pandemia, de unos 58 dólares por acción en diciembre de 2021 a 24 dólares por acción al último cierre de Wall Street.

En las operaciones electrónicas, antes de la apertura de la bolsa de Nueva York, las acciones de Pfizer incrementaron 1,6%, mientras que las de Metsera se disparaban un 60%.

