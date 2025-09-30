HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre
Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Donald Trump comparte video conspirativo en sus redes oficiales y causa indignación en EE.UU.

El presidente compartió un video generado con IA, que ya fue eliminado, anunciando un sistema de salud inexistente y garantizando tarjetas MedBed para todos los estadounidenses.

La Casa Blanca evitó hablar sobre este incidente.
La Casa Blanca evitó hablar sobre este incidente. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó indignación en las redes sociales, luego de que compartiera un video generado con inteligencia artificial (IA) para difundir una teoría conspirativa ya desacreditada.

En su cuenta de Truth Social, red social que él mismo creó, Trump compartió un video 'deepfake' (que ya fue eliminado) sobre los hospitales 'MedBed' que, supuestamente, son capaces de curar cualquier enfermedad.

PUEDES VER: Trump agradece a Netanyahu por "estar de acuerdo" con su plan y asegura que Israel se retirará de Gaza "por etapas"

lr.pe

Video falso promocionaba hospitales MedBed

El video publicado por Donald Trump estaba diseñado como un segmento de Fox News y mostraba a su nuera Lara Trump promocionando el lanzamiento ficticio de un "nuevo sistema de salud histórico" en Estados Unidos.

Las imágenes creadas con inteligencia artificial (IA) también mostraban al presidente Donald Trump, asegurando que cada estadounidense pronto recibirá su propia tarjeta MedBed.

En el clip, el mandatario garantizaba acceso a nuevos hospitales dirigidos por los mejores médicos y equipados con la tecnología más avanzada. ¿El problema? Dichos hospitales MedBed no existen. Son parte de una teoría de la conspiración.

PUEDES VER: Benjamín Netanyahu aceptó el plan de paz propuesto por Donald Trump para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza

lr.pe

La Casa Blanca evitó comentar sobre este hecho

"MedBed" es una teoría popular entre los círculos de extrema derecha y el movimiento conspirativo QAnon y se refiere a un dispositivo médico imaginario equipado con tecnología futurista capaz de curar cualquier enfermedad, desde asma hasta cáncer.

"¿Cómo se puede hacer que la gente vuelva a una realidad compartida cuando quienes están en el poder siguen manipulándolos?", preguntó Noelle Cook, investigadora y autora de "Conspiracionistas: mujeres, extremismo y el atractivo de pertenecer".

Donald Trump luego eliminó la publicación sin dar explicaciones. La Casa Blanca no respondió al pedido de comentarios que solicitó la agencia AFP sobre este tema.

Por su parte, Fox News aseguró que el segmento falso que aparece en el video nunca se transmitió en Fox News Channel ni en ninguna otra plataforma de Fox News Media.

Notas relacionadas
Petro exige la cárcel para Trump si sigue siendo cómplice de genocidio en Gaza: "Su ejército no lo debe obedecer"

Petro exige la cárcel para Trump si sigue siendo cómplice de genocidio en Gaza: "Su ejército no lo debe obedecer"

LEER MÁS
Trump agradece a Netanyahu por "estar de acuerdo" con su plan y asegura que Israel se retirará de Gaza "por etapas"

Trump agradece a Netanyahu por "estar de acuerdo" con su plan y asegura que Israel se retirará de Gaza "por etapas"

LEER MÁS
Benjamín Netanyahu aceptó el plan de paz propuesto por Donald Trump para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza

Benjamín Netanyahu aceptó el plan de paz propuesto por Donald Trump para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Terremoto de magnitud 6,9 sacude Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos

Terremoto de magnitud 6,9 sacude Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos

LEER MÁS
Alpinista chino muere al quitarse el arnés para una selfie en el monte Nama y caer 200 metros: todo quedó en video

Alpinista chino muere al quitarse el arnés para una selfie en el monte Nama y caer 200 metros: todo quedó en video

LEER MÁS
Trump da ultimátum a Hamás: deberá aceptar plan de paz para Gaza en 4 días o sino será un "final muy triste"

Trump da ultimátum a Hamás: deberá aceptar plan de paz para Gaza en 4 días o sino será un "final muy triste"

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS
¿Quién es Angie Miller? La mujer detenida como sospechosa por la muerte de los músicos colombianos B King y Regio Clown

¿Quién es Angie Miller? La mujer detenida como sospechosa por la muerte de los músicos colombianos B King y Regio Clown

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

Cierran más de 60 puertos en litoral peruano por oleaje anómalo: emiten alerta roja en Lima, La Libertad, Arequipa y Moquegua

Sporting Cristal vs Ayacucho FC HOY EN VIVO por el Torneo Clausura 2025: rimenses golean en la Liga 1

Mundo

Los alcaldes de Sudamérica con más del 55% de imagen negativa, según CB Consultora Opinión Pública: Lima en la lista

Corea del Norte dice en la ONU que nunca renunciará al programa nuclear

China condena a muerte a 11 miembros de una familia por liderar red de estafas por internet y tráfico de drogas en Myanmar

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota