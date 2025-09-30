Donald Trump comparte video conspirativo en sus redes oficiales y causa indignación en EE.UU.

La Casa Blanca evitó hablar sobre este incidente. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó indignación en las redes sociales, luego de que compartiera un video generado con inteligencia artificial (IA) para difundir una teoría conspirativa ya desacreditada.

En su cuenta de Truth Social, red social que él mismo creó, Trump compartió un video 'deepfake' (que ya fue eliminado) sobre los hospitales 'MedBed' que, supuestamente, son capaces de curar cualquier enfermedad.

Video falso promocionaba hospitales MedBed

El video publicado por Donald Trump estaba diseñado como un segmento de Fox News y mostraba a su nuera Lara Trump promocionando el lanzamiento ficticio de un "nuevo sistema de salud histórico" en Estados Unidos.

Las imágenes creadas con inteligencia artificial (IA) también mostraban al presidente Donald Trump, asegurando que cada estadounidense pronto recibirá su propia tarjeta MedBed.

En el clip, el mandatario garantizaba acceso a nuevos hospitales dirigidos por los mejores médicos y equipados con la tecnología más avanzada. ¿El problema? Dichos hospitales MedBed no existen. Son parte de una teoría de la conspiración.

La Casa Blanca evitó comentar sobre este hecho

"MedBed" es una teoría popular entre los círculos de extrema derecha y el movimiento conspirativo QAnon y se refiere a un dispositivo médico imaginario equipado con tecnología futurista capaz de curar cualquier enfermedad, desde asma hasta cáncer.

"¿Cómo se puede hacer que la gente vuelva a una realidad compartida cuando quienes están en el poder siguen manipulándolos?", preguntó Noelle Cook, investigadora y autora de "Conspiracionistas: mujeres, extremismo y el atractivo de pertenecer".

Donald Trump luego eliminó la publicación sin dar explicaciones. La Casa Blanca no respondió al pedido de comentarios que solicitó la agencia AFP sobre este tema.

Por su parte, Fox News aseguró que el segmento falso que aparece en el video nunca se transmitió en Fox News Channel ni en ninguna otra plataforma de Fox News Media.